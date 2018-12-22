С двумя ломами: пытались захватить сельский совет

Сегодня, 22 декабря, в 8:00 утра в селе Руновщина Полтавского района в сельсовет пытались ворваться 12 неизвестных людей спортивного телосложения. С помощью ломов хотели сломать замок на двери.

Об этом Gazeta.ua сообщил сельский голова Руновщина Владимир Сухаренко.

"12 титушок вместе с юристами хотели попасть в помещение сельского совета. Они утверждали, что им нужно допустить к рабочему месту нового секретаря сельского совета Тамару Голосовая. Несмотря на давление ключи от госучреждения я не отдал ", - рассказал Сухаренко.

"Мы сразу вызвали милицию. Приезжал даже лично начальник Полтавского районного отдела полиции Николай Коваль. Ввидкрилы дело ", - сказал председатель.

19 декабря депутаты сельсовета созвали внеочередную сессию. На ней прекратили полномочия действующего секретаря сельского совета.

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"Это сделали депутаты шестого созыва, которые за четыре года не посещали ни одной сессии. И вот решили прекратить полномочия Елены Забильськои. При том, что на сайте ЦИК зарегистрировано уже 10 новых депутатов и председатель седьмого созыва ", - отметил Сухаренко.

Также он сообщил, что депутаты якобы воспользовались услугами регистраторов Машевской райгосадминистрации. Подали пакет документов с заявлением о смене руководителя юридического лица учреждения на Тамару Владимировну Голосовая.

"Собираюсь подавать в суд и отменять реестровый запись на смену юридического лица", - добавил председатель.

Трассу Киев-Харьков возле села Супруновка, что в Полтаве перекрывали два дня подряд, 20 и 21 ноября. Проводили Всеукраинскую акцию протеста владельцев автомобилей на еврономерах. Активисты ночевали вздровж дорог в палатках, а есть готовили в металлических бочках.