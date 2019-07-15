Просят помочь семье, попавшей в смертельное ДТП под Полтавой

Автор: Facebook 13 июля во Полтавском районе произошло смертельное ДТП

Для семьи из Кременчуга, которая попала 13 июля в ужасное ДТП рядом с селом Бричковка Полтавского района, собирают деньги.

Об этом сообщили на странице танцевального коллектива Advance в Facebook. Именно в нем занималась 12-летняя Соня Похиленко, которая сейчас находится в реанимационном отделении детской больницы в Полтаве.

"Нашу Соню прооперировали, она до сих пор не пришла в себя. В семье есть младшая дочь Кира, которой не было в авто на ДТП. Соне всего 12 лет ", - написали в сообщении.

13 июля во Полтавском районе произошло смертельное ДТП

Напомним, 13 июля возле села Бричковка Полтавского района произошло смертельное ДТП. Водитель Toyota Corolla выехал на встречную полосу движения, не справился с управлением и врезался в ВАЗ-21099. Toyota загорелась от столкновения. В ней находились полтавская журналистка Елена Пашетних (Кузина) и Алексей Сердюков, основатель группы проектов "Зміст". Оба попали в больницу с тяжелыми травмами. Пашетних прооперировали и сегодня она пришла в себя.

Автор: pl.dsns 13 июля во Полтавском районе произошло смертельное ДТП

В ВАЗе находилась семья из Кременчуга. За рулем - 41-летний отец семейства. Сейчас находится в реанимации. Его жена сидела рядом, от полученных травм через несколько часов умерла в реанимационном отделении 1-й ГКБ Полтавы. Их 12-летняя дочь - в тяжелом состоянии в реанимационном отделении детской больницы в Полтаве.

Автор: pl.dsns 13 июля во Полтавском районе произошло смертельное ДТП

В полиции устанавливают, кто на момент столкновения был за рулем Toyota. Говорят, что из-за того, что свидетели вытащили людей из авто, которое загорелось, сразу трудно установить водителя.

Владелец иномарки Алексей Сердюков на своей странице в Facebook написал, что за рулем был он, и объяснил причины возникновения ДТП. Также пообещал финансовую поддержку семье погибшей женщины.

Помочь семье девочки можно перечислив деньги на карту

4149 4996 4063 8225 Похиленко Л.Н.

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