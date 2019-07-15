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понедельник, 15 июля 2019 13:55

Просят помочь семье, попавшей в смертельное ДТП под Полтавой

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Автор: Facebook
  13 июля во Полтавском районе произошло смертельное ДТП
13 июля во Полтавском районе произошло смертельное ДТП

Для семьи из Кременчуга, которая попала 13 июля в ужасное ДТП рядом с селом Бричковка Полтавского района, собирают деньги.

Об этом сообщили на странице танцевального коллектива Advance в Facebook. Именно в нем занималась 12-летняя Соня Похиленко, которая сейчас находится в реанимационном отделении детской больницы в Полтаве.

"Нашу Соню прооперировали, она до сих пор не пришла в себя. В семье есть младшая дочь Кира, которой не было в авто на ДТП. Соне всего 12 лет ", - написали в сообщении.

  13 июля во Полтавском районе произошло смертельное ДТП
13 июля во Полтавском районе произошло смертельное ДТП

Напомним, 13 июля возле села Бричковка Полтавского района произошло смертельное ДТП. Водитель Toyota Corolla выехал на встречную полосу движения, не справился с управлением и врезался в ВАЗ-21099. Toyota загорелась от столкновения. В ней находились полтавская журналистка Елена Пашетних (Кузина) и Алексей Сердюков, основатель группы проектов "Зміст". Оба попали в больницу с тяжелыми травмами. Пашетних прооперировали и сегодня она пришла в себя.

Автор: pl.dsns
  13 июля во Полтавском районе произошло смертельное ДТП
13 июля во Полтавском районе произошло смертельное ДТП

В ВАЗе находилась семья из Кременчуга. За рулем - 41-летний отец семейства. Сейчас находится в реанимации. Его жена сидела рядом, от полученных травм через несколько часов умерла в реанимационном отделении 1-й ГКБ Полтавы. Их 12-летняя дочь - в тяжелом состоянии в реанимационном отделении детской больницы в Полтаве.

Автор: pl.dsns
  13 июля во Полтавском районе произошло смертельное ДТП
13 июля во Полтавском районе произошло смертельное ДТП

В полиции устанавливают, кто на момент столкновения был за рулем Toyota. Говорят, что из-за того, что свидетели вытащили людей из авто, которое загорелось, сразу трудно установить водителя.

Владелец иномарки Алексей Сердюков на своей странице в Facebook написал, что за рулем был он, и объяснил причины возникновения ДТП. Также пообещал финансовую поддержку семье погибшей женщины.

Помочь семье девочки можно перечислив деньги на карту
4149 4996 4063 8225 Похиленко Л.Н.

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В полиции рассказали первые подробности масштабной аварии на трассе Киев-Чоп.

Столкновение маршрутки Volkswagen LT и легковушки Ford Mondeo произошло из-за превышения скорости водителем микроавтобуса.

Автор: Светлана БОНДАРЕВА
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Дата
15
июля

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