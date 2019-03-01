Похищенную фуру под Полтавой задержали в Киевской области

В Полтавском районе ранее судимый похитил фуру. Фото: spec-tech

Около 8 утра 28 февраля с предприятия в селе Щербани Полтавского района, которое занимается грузовыми перевозками, 35-летний полтавчанин похитил фуру. В обеденный час преступника задержали под Киевом.

Об этом журналисту Gazeta.ua рассказали в районном отделе полиции.

"Задержали преступника около полудня в районе населенного пункта Березань Киевской области. Мужчина хотел продать автомобиль Daf. Нашел покупателей на авто, однако не доехал до них ", - рассказал руководитель Полтавского районного отдела полиции Николай Коваль.

Похитил авто 35-летний неоднократно судимый житель Полтавы. Правоохранители быстро нашли преступника благодаря базе "Рубеж" (специальная программа, которая позволяет отслеживать маршрут передвижения авто). 1 марта суд избрал меру пресечения - содержание под стражей.

"Мужчина сознался в преступлении. Как мотив объяснил, что хотел заработать деньги. Планировал продать на запчасти ", - добавил Коваль.

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За содеянное мужчине грозит до 8 лет заключения.

Подобная бывшая в употреблении фура стоит около полумиллиона грн.

На Сумщине задержали злоумышленников, которые похитили фуру с тысячей телевизоров. Их стоимость достигает 5 млн грн.