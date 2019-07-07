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воскресенье, 07 июля 2019 16:41

На Полтавщине мужчина убил родителей и поджег дом

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На Полтавщине мужчина убил родителей и поджег дом
В селе Ковалевка Полтавского района 28-летний чоловк убил родителей. Фото: dsns.gov

Во время пожара в селе Ковалевка Полтавского района нашли тела супругов с ранами на шее. За несколько часов правоохранители задержали преступника - сына погибших.

Об этом сообщили на официальной странице полиции Полтавщины в Facebook.

"Двойное убийство в Полтавском районе раскрыто. В течение нескольких часов работы удалось установить лицо, причастное к этому ужасному преступлению. Им оказался 28-летний сын убитых. Мужчина ранее уже имел проблемы с законом. Сейчас фигуранту объявлено о подозрении и задержали. Вещественные доказательства изъяты ", - написали в сети.

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6 июля в селе Ковалевка произошел пожар в жилом доме. После его ликвидации и осмотра помещений, в комнате дома нашли тело хозяйки, а в комнате летней кухни - тело хозяина. Пострадавшим было 49 лет. Правоохранители на телах обоих погибших увидели явные признаки насильственной смерти - смертельные раны на шее. Мотивы убийства должны установить следователи. Задержанному грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

13-летняя Инна Дубик из села Миролюбовка Пятихатского района Днепропетровской вероятно была задушена.

На теле погибшей обнаружены следы характерные именно для удушения.

Автор: Светлана БОНДАРЕВА
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07
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