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четверг, 20 декабря 2018 15:35

7 травмированы, один погиб: под Полтавой произошло ДТП
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ДТП под Полтавой: есть травмированные, погибшие и реанимированы
Фото: hromadske
ДТП под Полтавой: есть травмированные, погибшие и реанимированы
ДТП под Полтавой: есть травмированные, погибшие и реанимированы
ДТП под Полтавой: есть травмированные, погибшие и реанимированы
ДТП под Полтавой: есть травмированные, погибшие и реанимированы

Сегодня, 20 декабря, около восьми утра рядом с селом Затурино Полтавского района столкнулись "Газель" и Mitsubishi Pajero.

В результате ДТП 3 из 8 человек попали в реанимацию, где один умер. Об этом сообщили журналисту Gazeta.ua в районной полиции.

"В" Газели "был водитель и 5 пассажиров - работники Божковской исправительной колонии. Они ехали в сторону Полтавы. Водитель попал в реанимацию, где скончался от полученных травм. В Mitsubishi были водитель и пассажир, находятся в реанимации. Часть людей, которые имели незначительные повреждения, отправили в травмпункт", - объяснил начальник райотдела полиции Полтавы Николай Коваль.

Причину столкновения выясняются. Предварительно известно, что водитель Mitsubishi не справился с управлением и выехал на встречную полосу.

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В Мелитополе Запорожской области водитель автомобиля не справился с управлением и столкнулся с электроопорой. В результате аварии водитель и пассажир авто погибли, еще 2 пассажиров госпитализированы.

Автор: Светлана БОНДАРЕВА
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