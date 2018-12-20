7 травмированы, один погиб: под Полтавой произошло ДТП

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Сегодня, 20 декабря, около восьми утра рядом с селом Затурино Полтавского района столкнулись "Газель" и Mitsubishi Pajero.

В результате ДТП 3 из 8 человек попали в реанимацию, где один умер. Об этом сообщили журналисту Gazeta.ua в районной полиции.

"В" Газели "был водитель и 5 пассажиров - работники Божковской исправительной колонии. Они ехали в сторону Полтавы. Водитель попал в реанимацию, где скончался от полученных травм. В Mitsubishi были водитель и пассажир, находятся в реанимации. Часть людей, которые имели незначительные повреждения, отправили в травмпункт", - объяснил начальник райотдела полиции Полтавы Николай Коваль.

Причину столкновения выясняются. Предварительно известно, что водитель Mitsubishi не справился с управлением и выехал на встречную полосу.

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В Мелитополе Запорожской области водитель автомобиля не справился с управлением и столкнулся с электроопорой. В результате аварии водитель и пассажир авто погибли, еще 2 пассажиров госпитализированы.