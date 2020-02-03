Какими словами можно заменить непристойные ругательства

Сегодня день борьбы с ненормативной лексикой.
Ненормативной лексикой являются и диалектизмы или жаргонизмы, но обычно под ней понимают бранные слова, пишет Институт языкознания имени O.O. Потебни НАН Украины в Facebook.
Бранные слова существуют с давних времен. Сначала они могли иметь нейтральные значения "блуждать", "проникать", "хвоя" и другие. Со временем они приобретали нецензурное значение.
В институте предлагают вместо ругательства употреблять грубые украинские слова, которые являются приемлемыми в обществе:
бевзь • бидля • бовдур • виродок • вишкребок • гаденя • дурепа • зараза • збидлений • злодюга • зміюка • котолуп • лобур • мацапура • мордяка • мугиряка • наволоч • надолобень • налигуватися • налускатися • негідь • недолюдок • недоумок • падлючити • паскудник • песиголовець • підлотник • підсвинок • плюгавець • поганець • покидьок • псюка • свинюка • сволоцюга • скаженюка • скотиняка • собачитися • стервига • тварюка • телепень • трясця • шмаркач.
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Писатель Алексей Вусик собрал в словаре синонимов украинские проклятия. Они являются традиционным украинским средством показать кому-то свое неприятие.
• Бий тебе нечиста сила тричі навхрест!
• Бодай би в тебе репнула макітра!
• Бодай він не знав ні дна, ні покришки!
• Бодай йому кістка в горлі!
• Бодай на тебе халепа!
• Бодай ти холери наївся!
• Бодай тобі світ замакітрився!
• Пек тобі, враже, хто тобі каже!
• Печінка б їм вилізла і діти у вічі наплювали!
• Пір'я б тобі в роті виросло!
• Побий його лиха година!
• Побий його трясця!
• Собачу матір тобі під бік!
• Тисячу болячок тобі в печінки!
• Трясця тобі в пуп!
• Хай йому гнила колода!
• Хай наші вороги світом нудять!
• Хай тебе хиндя потрясе!
• Щоб старі вороги рачки лазили, а молодим очі повилазили!
• Щоб тебе наперед потилицею повернуло!
• Щоб тебе перша куля не минула!
• Щоб тебе хапун ухопив!
• Щоб тобі в роті поприщило!
• Щоб тобі язик колякою став у горлі!
• Щоб у тебе один зуб зостався для зубного болю!
Детский психолог Ольга Крамаревич рассказала, как отучить ребенка употреблять бранные слова. Если ребенку меньше 3-х лет, то стоит спросить, где он услышал это слово. Спрашивать надо спокойно, не показывая своей эмоциональной реакции. Ребенок мог услышать другое слово, которое не является ругательством, но исказил его. Если кто-то в семье употребляет бранные слова в разговоре, несправедливо требовать от ребенка избегать этих слов. Не сработает заявление, что эти слова только для взрослых.
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