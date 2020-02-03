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Какими словами можно заменить непристойные ругательства

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Какими словами можно заменить непристойные ругательства
Сегодня день борьбы с бранью. Фото: ВЗ

Сегодня день борьбы с ненормативной лексикой.

Ненормативной лексикой являются и диалектизмы или жаргонизмы, но обычно под ней понимают бранные слова, пишет Институт языкознания имени O.O. Потебни НАН Украины в Facebook.

Бранные слова существуют с давних времен. Сначала они могли иметь нейтральные значения "блуждать", "проникать", "хвоя" и другие. Со временем они приобретали нецензурное значение.

В институте предлагают вместо ругательства употреблять грубые украинские слова, которые являются приемлемыми в обществе:

бевзь • бидля • бовдур • виродок • вишкребок • гаденя • дурепа • зараза • збидлений • злодюга • зміюка • котолуп • лобур • мацапура • мордяка • мугиряка • наволоч • надолобень • налигуватися • налускатися • негідь • недолюдок • недоумок • падлючити • паскудник • песиголовець • підлотник • підсвинок • плюгавець • поганець • покидьок • псюка • свинюка • сволоцюга • скаженюка • скотиняка • собачитися • стервига • тварюка • телепень • трясця • шмаркач.

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Писатель Алексей Вусик собрал в словаре синонимов украинские проклятия. Они являются традиционным украинским средством показать кому-то свое неприятие.

• Бий тебе нечиста сила тричі навхрест!

• Бодай би в тебе репнула макітра!

• Бодай він не знав ні дна, ні покришки!

• Бодай йому кістка в горлі!

• Бодай на тебе халепа!

• Бодай ти холери наївся!

• Бодай тобі світ замакітрився!

• Пек тобі, враже, хто тобі каже!

• Печінка б їм вилізла і діти у вічі наплювали!

• Пір'я б тобі в роті виросло!

• Побий його лиха година!

• Побий його трясця!

• Собачу матір тобі під бік!

• Тисячу болячок тобі в печінки!

• Трясця тобі в пуп!

• Хай йому гнила колода!

• Хай наші вороги світом нудять!

• Хай тебе хиндя потрясе!

• Щоб старі вороги рачки лазили, а молодим очі повилазили!

• Щоб тебе наперед потилицею повернуло!

• Щоб тебе перша куля не минула!

• Щоб тебе хапун ухопив!

• Щоб тобі в роті поприщило!

• Щоб тобі язик колякою став у горлі!

• Щоб у тебе один зуб зостався для зубного болю!

Детский психолог Ольга Крамаревич рассказала, как отучить ребенка употреблять бранные слова. Если ребенку меньше 3-х лет, то стоит спросить, где он услышал это слово. Спрашивать надо спокойно, не показывая своей эмоциональной реакции. Ребенок мог услышать другое слово, которое не является ругательством, но исказил его. Если кто-то в семье употребляет бранные слова в разговоре, несправедливо требовать от ребенка избегать этих слов. Не сработает заявление, что эти слова только для взрослых.

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