Что делать, если дети начали материться

Как объяснить ребенку, что ругаться не стоит. Фото: slate.com

Детский психолог Ольга Крамаревич рассказала, как отучить ребенка употреблять бранные слова.

Если ребёнку меньше 3-х лет, то стоит спросить, где он услышала это слово. Спрашивать надо спокойно, не показывая свою эмоциональную реакцию. Ребенок мог услышать другое слово, которое не является ругательством, но исказил его. Если кто-то в семье употребляет бранные слова в разговоре, несправедливо требовать от ребенка избегать этих слов. Не сработает заявление, что эти слова только для взрослых. Ребенок будет продолжать ругаться, чтобы казаться взрослым, сообщает learning.ua.

Если стало известно, от кого ребенок услышал ругательное слово, то этого человека нужно попросить сдерживаться. Ребенку нужно рассказать, что это слово воспитанные люди не говорят, что вам неприятно слышать такие слова. С высказываний ребенка не нужно смеяться. Она может подумать, что такие слова вас радуют. Не пытайтесь вызвать у ребенка чувство стыда за и не высмеивайте его. Это не избавит его от привычки ругаться, но может сформировать комплексы.

Дети старше 3-х лет осознанно используют бранные и грубые слова. Их нужно научить выражать свои чувства другими, не бранными словами. Если у вас вырвалось плохое слово, объясните ребенку, что это плохо и вам не хочется, чтобы он повторял ваше поведение.

Не стоит акцентировать внимание, если ребенок сам не заметила, как произнес неприличное слово. Но старшим детям обязательно нужно показывать свое отношение к таким словам.

Бранью ребенок может пытаться привлечь ваше внимание или продемонстрировать свою силу. Не стоит показывать, что на вас не действует такой способ привлечения внимания, что вы не считаете сквернословие проявлением силы. Оставайтесь спокойными.

Нужно спросить ребенка, понимает ли он, что эти слова оскорбляют людей. Скажите, что в вашем доме ими не пользуются.

Если другие способы не действуют, позвольте ругаться в отдельном месте. Например, в туалете. Тогда ребенок перестанет интересоваться матом.

Если ребенок сказал неприличное слово при посторонних людях, стоит попросить прощения за него. Сохраняйте спокойствие и смените тему разговора, чтобы не говорить о воспитании. Затем дома, наедине с ребенком, проговорите свою позицию по поводу бранных слов.

Подростки употребляют бранные слова чаще всего для того, чтобы показать, насколько они уже взрослые и самостоятельные. Не нужно устраивать скандалы и выдвигать подростку обвинения. Спокойно, но твердо старайтесь донести ребенку, что вам не нравятся бранные слова, что его поведение оскорбляет других. Убедите подростка, что употребление бранных слов не сделает его более привлекательным в глазах окружающих.

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Скажите, что люди, которые прибегают к употреблению бранных слов, зачастую являются малообразованными и не умеют выражать свое недовольство другим способом. Что люди, которые пользуются авторитетом, не ругаются.

Если подросток продолжает ругаться, запаситесь терпением. Когда он повзрослеет, употребление бранных слов исчезнет само собой. Если употребление бранных слов является симптомом нехватки внимания со стороны взрослых, попробуйте исправить ситуацию и наладить отношения в семье. Подумайте, достаточно ли внимания вы уделяете ребенку.

Телеведущая Янина Соколова считает ненормативную лексику вынужденной мерой и крайним вариантом донесения информации. В жизни она редко употребляет нецензурные выражения.