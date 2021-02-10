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Бляха, буряты, кобеняк - создали игру, которая поможет понимать диалекты
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Поиграть в "Чернігівські говірки" могут попробовать не только черниговцы, но и жители других регионов Украины
Фото: facebook.com/chernihivtravel
Поиграть в "Чернігівські говірки" могут попробовать не только черниговцы, но и жители других регионов Украины
Поиграть в "Чернігівські говірки" могут попробовать не только черниговцы, но и жители других регионов Украины
Поиграть в "Чернігівські говірки" могут попробовать не только черниговцы, но и жители других регионов Украины
Поиграть в "Чернігівські говірки" могут попробовать не только черниговцы, но и жители других регионов Украины

В Информационно-туристическом центре Чернигова представили настольную игру-домино "Чернігівські говірки". Позволяет проверить знания слов из местных диалектов. Об идее создания игры корреспонденту Gazeta.ua рассказала начальница отдела туризма и продвижения Чернигова Екатерина Литвин.

"Люди отходят от карантина и их нужно чем-то занять. Напомнить, что жизнь прекрасна и наполнена всевозможных изюминок. Имеем школу амбасадоров. В этом году тематика охватывала изучение истории микрорайонов нашего города. От наших таксистов-амбасадоров приходилось слышать, что каждый микрорайон имеет свои особенности и люди говорят совершенно по-разному. Большинство обращает внимание на слово "балшанка" - пластиковая бутылка. Начали искать подобные. Оказалось, в Чернигове действительно много не литературных слов, которые мы употребляем, но не придаем им значения", - рассказывает Екатерина Литвин.

Тогда запустили челлендж для горожан. Писали слово, а люди называли его значение. Добавляли примеры. Так собрали наиболее часто встречающиеся слова черниговского говора.

"За неделю имели 68 слов с объяснениями. Просто опубликовать их было неинтересно. Решили создать игру по принципу домино. Создали карточки, разделенные на 2 половины. На одной написано слово, а на второй рисунок, который с ним не связан. Вот к слову нужно подобрать карточку с нужным рисунком и наоборот. Сделали PDF-вариант, который можно скачать бесплатно. Через сутки было 70 загрузок. Это пример, как минимальное вложение денег способствует максимальной задействованости людей", - объясняет женщина.

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Получали положительные отзывы с Менского и Нежинского районов. Говорят, интересно играть, так сохранятся слова для потомков.

"Игру загружали частные школы и присылали фотографии, как они вырезают карточки и играют. Им понравилось. Возможно с ослаблением карантина будем устраивать небольшие соревнования. Ранее уже проводили лото "Чернигов - город легенд". Ответив на вопрос нужно было закрывать соответствующую картинку нашим символом - клубком", - отмечает Екатерина Литвин.

К игре добавили правильное толкование слов:

Ануча - тряпка
Арелі - гойдалка
Башлик - капюшон
Бляха - деко
Бовдур - дымоход
Бубка - семена
Буряти - ламать
Бусел, гайстер - аист
Верейка або кошуля - корзина с двумя ручками
Ворина - палка
Гичка - листья свеклы
Гладишка - глиняный кувшин
Глижка - кусок земли
Головешка - куски угля
Голомозий - без шапки
Гомоніти - говорить
Гоцка - картошка, пюре
Деркач - веник из лозы
"Е" - "да" у відповідь. Сокращенно от "еге"
Жамки - пироги
Захолод - холодец
Каламарець - маленькая бутылка
Кобеняк - капюшон
Корець - чашка
Кузік - пуговица
Лайба - велосипед
Мандрик - сырная запеканка
Мантульник - любящий сладкое
Маскалі - матюки
Ночви - корыто
"Оньдячки" - "он там"
Палайка - огонь
Попінка - большое покрывало
Растаньки - перекресток
Рульник - детский горшок
Сажалка - ставок
Уворвати - ударить
Утираник - рушник
Шанька - торба

Свои силы в игре могут попробовать не только черниговцы, но и жители других регионов Украины. Скачать игру можно по ссылке.

В украинском языке сохранилось много слов, значение которых в наше время не всем известно. Недавно собрали 10 слов, которые могут удивить современного украинца.

Автор: Михаил Танасийчук
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