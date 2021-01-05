Рихлик, брихташка и люфт - какие слова надо знать тем, кто собирается в Карпаты

Язык жителей Карпат существенно отличается от украинского литературного. Имеет много диалектизмов. Украинцы из других регионов плохо понимают их.
О необычайности языка Карпатского региона ярко свидетельствуют отдельные слова. Например, карпатское слово "афини", которое происходит от румынского и означает "черника", совершенно неизвестное в других регионах Украины. Даже на Полесье - черничном крае.
Малопонятные многим местные слова "чічка" - цветок, "бесаги" - двойная сумка-мешок, "брихташка" - кошелек, "защик" - укол, "кебета" - мозги, "клявза" - лесосплавного гать, "люфт" - воздух, "олуфко" - карандаш, "папіндека" - картон, "плай" - лесная тропа в горах, "ріхлик" - поезд.
В кратком словаре гуцульских говоров, составленном 1997-го, приводится около 7 тыс. диалектных слов. Предлагаем ознакомиться со словами, которые опубликовал 2013 года Дмитрий Савчук. Собрал их в Косовском районе Ивано-Франковской области.
Аршиця – труднодоступная вершина горы.
Бай - банкет.
Бамбетлі – диван.
Борше – быстрее.
Боярок – пояс.
Ветуля – коза, которая не имела козлят.
Виходок – туалет.
Волосань – камыш.
Гайналі – жители Карпат.
Гамати – кушать.
Гандабурка – картошка.
Година – затяжные дожди.
Гофа – двор.
Гоц – водоспад.
Ґеґя – отец.
Ґуст – вкус, аппетит.
Дека – 100 г.
Днински – ежедневно.
Дрива – дрова.
Єк дужі? – как здоровье - приветствие.
Жарівка – електрическая лампочка.
Желізко – утюг.
Жичіти – одолжить.
Завлєги – поздно ночью.
Затяготіти – забеременеть.
Збавлений – испорчен.
Калабач – яма на дороге.
Камізелька – жилетка.
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Кимак – полено.
Клевець – молоток.
Ковбель, ковблик – рыба.
Коц – шерстяной плед.
Кочело – колесо.
Лєрва – женщина легкого поведения.
Лижби – коньки.
Ліжник – шерстяное одеяло.
Лопта – мяч.
Маковиця – вершина горы.
Маринарка – пиджак.
Монька – молоко.
Несогірший – неплохой.
Обора – усадьба.
Падура – лес.
Пазюньки – красная та белая смородина.
Паленка, палинка – самогонка.
Пижик – маршрутное такси.
Підбивати – готовить еду.
Погарчик – рюмка.
Половінь – огонь.
Пструг – форель.
Рагуль – невоспитанный, недалек и безвкусный человек.
Ружі – розы.
Свіже молоко – кислое молоко.
Сервус! – Здорова! Приветствую!
Склєнка – бутылка.
Слава Іссу, слава Ісусу Христу – приветствие жителей Карпат.
Солодке молоко – свежее молоко.
Стариня – родители.
Студений – холодный.
Тано – дешево.
Трускавки – клубника.
Фацирити – красть.
Хавка – рот, который много говорит.
Цьонька – свинья.
Челядина, чєлідина, чилідина, чілідина – женщина.
Чєда – дети.
Шпас – шутка.
Вечером 8 сентября жительница Черновцов позвонила в полицию и пожаловалась на автора учебника по украинскому языку.
Женщина сказала, что не понимает значения слов "суп" и "зупа" в учебнике, сообщили в патрульной полиции Черновицкой области.
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