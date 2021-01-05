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вторник, 05 января 2021 17:08

Рихлик, брихташка и люфт - какие слова надо знать тем, кто собирается в Карпаты

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Рихлик, брихташка и люфт - какие слова надо знать тем, кто собирается в Карпаты
Фото: pexels.com

Язык жителей Карпат существенно отличается от украинского литературного. Имеет много диалектизмов. Украинцы из других регионов плохо понимают их.

О необычайности языка Карпатского региона ярко свидетельствуют отдельные слова. Например, карпатское слово "афини", которое происходит от румынского и означает "черника", совершенно неизвестное в других регионах Украины. Даже на Полесье - черничном крае.

Малопонятные многим местные слова "чічка" - цветок, "бесаги" - двойная сумка-мешок, "брихташка" - кошелек, "защик" - укол, "кебета" - мозги, "клявза" - лесосплавного гать, "люфт" - воздух, "олуфко" - карандаш, "папіндека" - картон, "плай" - лесная тропа в горах, "ріхлик" - поезд.

В кратком словаре гуцульских говоров, составленном 1997-го, приводится около 7 тыс. диалектных слов. Предлагаем ознакомиться со словами, которые опубликовал 2013 года Дмитрий Савчук. Собрал их в Косовском районе Ивано-Франковской области.

Аршиця – труднодоступная вершина горы.

Бай - банкет.

Бамбетлі – диван.

Борше – быстрее.

Боярок – пояс.

Ветуля – коза, которая не имела козлят.

Виходок – туалет.

Волосань – камыш.

Гайналі – жители Карпат.

Гамати – кушать.

Гандабурка – картошка.

Година – затяжные дожди.

Гофа – двор.

Гоц – водоспад.

Ґеґя – отец.

Ґуст – вкус, аппетит.

Дека – 100 г.

Днински – ежедневно.

Дрива – дрова.

Єк дужі? – как здоровье - приветствие.

Жарівка – електрическая лампочка.

Желізко – утюг.

Жичіти – одолжить.

Завлєги – поздно ночью.

Затяготіти – забеременеть.

Збавлений – испорчен.

Калабач – яма на дороге.

Камізелька – жилетка.

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Кимак – полено.

Клевець – молоток.

Ковбель, ковблик – рыба.

Коц – шерстяной плед.

Кочело – колесо.

Лєрва – женщина легкого поведения.

Лижби – коньки.

Ліжник – шерстяное одеяло.

Лопта – мяч.

Маковиця – вершина горы.

Маринарка – пиджак.

Монька – молоко.

Несогірший – неплохой.

Обора – усадьба.

Падура – лес.

Пазюньки – красная та белая смородина.

Паленка, палинка – самогонка.

Пижик – маршрутное такси.

Підбивати – готовить еду.

Погарчик – рюмка.

Половінь – огонь.

Пструг – форель.

Рагуль – невоспитанный, недалек и безвкусный человек.

Ружі – розы.

Свіже молоко – кислое молоко.

Сервус! – Здорова! Приветствую!

Склєнка – бутылка.

Слава Іссу, слава Ісусу Христу – приветствие жителей Карпат.

Солодке молоко – свежее молоко.

Стариня – родители.

Студений – холодный.

Тано – дешево.

Трускавки – клубника.

Фацирити – красть.

Хавка – рот, который много говорит.

Цьонька – свинья.

Челядина, чєлідина, чилідина, чілідина – женщина.

Чєда – дети.

Шпас – шутка.

Вечером 8 сентября жительница Черновцов позвонила в полицию и пожаловалась на автора учебника по украинскому языку.

Женщина сказала, что не понимает значения слов "суп" и "зупа" в учебнике, сообщили в патрульной полиции Черновицкой области.

Автор: Александр Гандзий
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