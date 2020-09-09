Женщина вызвала полицию, потому что не понимала значение слова "зупа" в учебнике

Женщина пожаловалась полицейским на учебник по украинскому языку. Фото: патрульная полиция

Вечером 8 сентября жительница Черновцов позвонила в полицию и пожаловалась на автора учебника по украинскому языку.

Женщина сказала, что не понимает значения слов "суп" и "зупа" в учебнике, сообщили в патрульной полиции Черновицкой обл.

Решила вызвать наряд полиции домой.

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"Инспекторы выехали, потому что мы не можем игнорировать вызовы. Уже на месте объяснили значение слов, а также объяснили, в каких случаях нужно звонить по номеру 102", - сказала пресс-секретарь патрульной полиции Вита Криворучко.

В полиции напомнили, что набирая номер телефона экстренной службы и сообщая ложный вызов, вы не только нарушаете закон, но и рискуете жизнью других людей.

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