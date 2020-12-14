Есть ли разница между суржиком и диалектом

Авраменко пояснил, что такое суржик. Фото: vseosvita.ua

Филолог Александр Авраменко разъяснил, в чем разница между сережками и диалектом.

"Есть разные формы этого явления. Слабый суржик - небольшие вкрапления, он присущ западному региону. А сильный суржик употребляют в основном на востоке и в центре Украины. У нас почему-то привыкли считать, что суржик - это смешение украинского именно с русским. Впрочем польские вкрапления в языке на Галичине или румынские на Буковине тоже так называют", - указал он "Экспрессу".

Самым распространенным суржиковым словом Авраменко считает слово "получається". Его всюду принимают вместо "виходить". Говорят "приймати участь" вместо "брати участь".

"Украинский диалектизм - это то, что применяется только на определенной территории Украины, а не в соседней стране и в течение долгого времени. То есть это слово, образованное местными жителями на своей территории. Например, картофель называют "бараболя", на обувь говорят "мешти" на тропу в горах - "плай". Все это диалектизмы. А вот "колєжанка", "трускавка", "кобіта" - суржик, потому что это заимствование из польского языка, фонетически точные или почти точные", - отметил языковед.

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До сих пор нет понимания между филологами для разграничения языка, суржика и диалекта

"Можно выделить несколько вариантов использования суржика. Спонтанный суржик - когда люди плохо владеют как украинским, так и русским языками. Сознательный суржик - носители знают обе языка, впрочем не получили автоматизма в их использовании. Самопроизвольный суржик - когда человек знает один из языков, но изучает другую", - сказал Авраменко.

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