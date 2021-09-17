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пятница, 17 сентября 2021 10:14

Мужчина отсудил у односельчанки компенсацию за маты

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Мужчина отсудил у односельчанки компенсацию за маты
Суд приказал уплатить 1 тыс. грн компенсации. Фото: pexels.com

Житель села Синевир Хустского района Закарпатской области добился компенсации от односельчанки, которая его обматерила.

В мае женщина оскорбила истца нецензурными словами в присутствии других крестьян, говорится в судебном решении.

Мужчина подал против нее иск в суд. Просил взыскать моральную компенсацию в размере 25 тыс. грн.

Заявил, что после ссоры "стал чувствовать себя беспокойно в психологическом отношении", постоянно нервничал, чувствовал дискомфорт в общении с соседями, которые напоминали ему о ссоре.

Суд приказал уплатить 1 тыс. грн компенсации. Также на ответчицу наложили судебный сбор в размере 3,3 тыс. грн. Женщину уже штрафовали за мелкое хулиганство.

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Обвиняемая имеет право обжаловать решение в апелляционном суде в течение 30 дней.

Твит министра иностранных дел Филиппин Теодоро Локсина вызвал дискуссию о месте брани в деловом общении.

В начале мая возросло напряжение между Китаем и Филиппинами из-за спора в Южно-Китайском море.

"Китай, друг, как это вежливо сказать? А не пошел бы ты", - написал Локсин.

Он потом убрал свои твиты и написал, что "традиционная дипломатия помогает не всегда".

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