Венгеры и румыны будут учить украинский в лагерях

Выпускники школ с венгерским и румынским языком будут учить украинский в лагерях Минобразования.
Министр образования и науки Лилия Гриневич рассказала об этом во время открытия подготовительного тренинга для учителей украинского языка, которые станут наставниками в этих пришкольных лагерях в рамках проекта БомбеЗНО, сообщает mukachevo.net.
Интенсивную подготовку к ВНО по украинскому языку пройдут более 400 выпускников школ с венгерским и румынским языками обучения в пришкольных языковых лагерях БомбеЗНО.
Школы Береговского района Закарпатья являются одними из худших в Украине по результатам внешнего независимого тестирования по украинскому языку. В этой местности преобладают венгры.
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Интенсивную подготовку к ВНО выпускники школ с венгерским и румынским языками обучения пройдут на весенних каникулах 25-28 марта.
Верховная Рада готовится к принятию закона об украинском языке. Он повлияет на образование и культуру, госслужбе и процесс получения гражданства.
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