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пятница, 19 февраля 2021 21:45

"Дети эмигрантов начали забывать язык" - украинка выпустила детскую книгу о путешествиях
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Анна Демина много путешествовала с дочкой, поэтому выпустила книгу, в которой рассказывает детям об интересных местах
Фото: almaryna
Анна Демина много путешествовала с дочкой, поэтому выпустила книгу, в которой рассказывает детям об интересных местах
Анна Демина много путешествовала с дочкой, поэтому выпустила книгу, в которой рассказывает детям об интересных местах
Анна Демина много путешествовала с дочкой, поэтому выпустила книгу, в которой рассказывает детям об интересных местах
Анна Демина много путешествовала с дочкой, поэтому выпустила книгу, в которой рассказывает детям об интересных местах

Анна Демина с мужем и дочерью шестой год живут во Вроцлаве. Аня занимается программированием, а в свободное время пишет книжки для детей.

"Когда хотели поехать в Канаду. Даже перевели свои дипломы и отправляли резюме, но ни одного отзыва по вакансиям так и не получили. Зато, мужчина получил приглашение на работу в Польшу. Это был период, когда программисты только начали выезжать. Тогда о городе не знали ничего, да и дочери на тот момент было 1, 8 года", - вспоминает Анна.

Язык женщина сначала учила по "мамским форумам" в соцсети, когда искала, Как записать ребенка к врачу или где погулять с ребенком.

"Также учила язык по детским книжкам. Читала дочке простые сказки, стихи и так тренировала произношение. На площадках вслушивалась, что говорят местные мамочки, повторяла за ними. Было интересно, но немного одиноко. Позже нашла семьи таких же эмигрантов и мы начали дружить семьями. Почти через год дочка пошла в садик, а я на курсы польского уже от работы", - вспоминает Анна.

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Говорит жить здесь комфортнее, чем в Киеве. Город более удобен по транспортной развязке. Чистые подъезды и улицы. В прошлом году украинка выпустила и презентовала несколько книг для детей. Книги вышли в Украине, но здесь Аня предлагает их для детей украинских эмигрантов.

" Сейчас имею две книги: одна – о путешествиях. Мы с дочкой много ездили по Европе и в интересной форме рассказала об этом. Другая-сказки о природе. Интересно, что презентовала их в Варшаве, Вроцлаве и Германии. Заметила, что здесь интерес к украинскому, больше, чем в Украине. На мастер - классах замечала, что дети эмигрантов не знают языка, или чаще переходят на немецкий, например", - говорит Анна.

С 15 января в Польше началась регистрация на бесплатную вакцинацию от Covid-19, право на бесплатную вакцину имеют и украинцы. Об этом рассказывает львовянка Оксана Шевченко, которая с семьей живет в Кракове.

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Дата
19
февраля

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