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вторник, 17 декабря 2019 16:52

Чтобы говорить на одном языке - в правительстве взялись за толкование слов
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Министерство цифровой трансформации Украины берется объяснять людям слова зарубежного происхождения, возникших в последнее время. Планируется еженедельно публиковать подборку.

Минцифры взялось за грамотность людей
Фото: facebook.com/eGovernanceUkraine
Минцифры взялось за грамотность людей
Минцифры взялось за грамотность людей
Минцифры взялось за грамотность людей
Минцифры взялось за грамотность людей

"Часто кажется, что мы со старшим поколением говорим на разных языках. Когда они не понимают, что это за проклятая сториз и кого вы там свайпаете в Tinder. Мы решили - хватит! Теперь мы еженедельно будем делать непонятные слова - простыми. Сегодня объясняем, что такое лол, мэм, месседж, мессенджер, пост", - говорится в сообщении ведомства в Facebook.

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Пользователей соцсети призывают показывать такой словарь своим близким старшего возраста.

"Мы ответственны за цифровую грамотность наших родных", - объясняют.

Военные в своей профессии используют слова, которые в гражданской жизни значат совсем другое.

Небольшой словарь таких заключило Информационное агентство Министерства обороны: Дашка - 12,7-мм станковый пулемет Дегтярева-Шпагина (ДШК). Ксюша, Ксюха - противотанковая пушка или автомат АКСУ. Сапог - станковый противотанкового гранатомет СПГ-9.

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