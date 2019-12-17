Чтобы говорить на одном языке - в правительстве взялись за толкование слов

Министерство цифровой трансформации Украины берется объяснять людям слова зарубежного происхождения, возникших в последнее время. Планируется еженедельно публиковать подборку.

Фото: facebook.com/eGovernanceUkraine

"Часто кажется, что мы со старшим поколением говорим на разных языках. Когда они не понимают, что это за проклятая сториз и кого вы там свайпаете в Tinder. Мы решили - хватит! Теперь мы еженедельно будем делать непонятные слова - простыми. Сегодня объясняем, что такое лол, мэм, месседж, мессенджер, пост", - говорится в сообщении ведомства в Facebook.

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Пользователей соцсети призывают показывать такой словарь своим близким старшего возраста.

"Мы ответственны за цифровую грамотность наших родных", - объясняют.

Военные в своей профессии используют слова, которые в гражданской жизни значат совсем другое. Небольшой словарь таких заключило Информационное агентство Министерства обороны: Дашка - 12,7-мм станковый пулемет Дегтярева-Шпагина (ДШК). Ксюша, Ксюха - противотанковая пушка или автомат АКСУ. Сапог - станковый противотанкового гранатомет СПГ-9.