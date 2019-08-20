"Бобры спрятали енотов в норе": показали обновленный словарь военного сленга

Военные в своей профессии используют слова, которые в гражданской жизни значат совсем другое.
Небольшой словарь таких заключило Информационное агентство Министерства обороны Аrmyinform.
Слова, которые используют в армии:
Дашка - 12,7-мм станковый пулемет Дегтярева-Шпагина (ДШК)
Ксюша, Ксюха - противотанковая пушка или автомат АКСУ
Сапог - станковый противотанкового гранатомет СПГ-9
Наташка - грузовой Урал
Шишарик, шишига - грузовая машина ГАЗ-66
Бардак - боевая разведывательно-дозорная машина (БРДМ)
Мотолига - плавучий бронетранспортер (МТ ЛБ)
Таблетка - медицинская машина, представленная в таких версиях: фургон, микроавтобус, санитарный автомобиль, грузовик с приводом на все колеса
Беха, Бумер - боевая машина пехоты (БМП)
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Бетр - бронированная транспортно-боевая машина (БТР)
САУшка - самоходная артиллерийская установка
Сушка - авиационные истребители (Су-27, Су-30, Су-57)
Черепаха - танк Т-34
Шайтан-труба - РПО (реактивный пехотный огнемет) или РПГ (ручной противотанковый гранатомет).
Муха - ручной противотанковый гранатомет
Калаш, Калашмат - автомат Калашникова
Покемон - пулемет Калашникова модернизированный
Карандаш - осколочный снаряд для гранатомета (РПГ-7)
Весло - винтовка самозарядного винтовки Дегтярева (СВД)
Улитка - барабанный магазин от ручного пулемета Калашникова (РПК)
Лимончик, лимон - граната
Глаза, ночник - прибор ночного видения.
Птичка - беспилотный летательный аппарат
Радейка, расуха - рация
Зеленка - заросшие, кусты, лисиста местность
Молоко - пространство вокруг мишени
Аборт - изъятия из ствола мины, дала осечку
Нора - блиндаж
Мультик, мультикам - универсальное камуфлированной расцветки для разных местностей
Механ, меховод - механик-водитель
Сумрак - разведчики
Арта - артиллерия
Бобры - инженерное подразделение (постоянно в действии, не сидят на месте, постоянно что-то строят)
Еноты - десантники (они такие же полосатые)
Мешки - танковое подразделение. Или в честь первого танкиста в АТО - Михаила, или в честь талисмана одного из первых танковых подразделений в АТО - плюшевого мишку
Слоны - так нежно называют курсантов первого курса
Рыбаки - а вот так курсанты называют студентов военной кафедры
Контрабас - солдат контрактной службы
Нацики - бойцы Национальной Гвардии Украины
Аватары, семисот - военные, которые слишком любят высокоградусные напитки
Буратино - так называют военных, свою зарплату прогуливают в первые 2 дня
Ништяки - вкусности, которые привозят волонтеры
Мамалыга - невкусная еда
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Давить на массу - спать крепким сном
Дуйчик - обогреватель
Педали - обувь
Губа - (гауптвахта) место отбывания наказания
Замок - заместитель командира взвода
Комбриг - командир бригады
Банка - у моряков - это стул без спинки, а гальюн - туалет
Каратель - так наших военных называют бандиты с ДНР, ЛНР
Нули - первая линия разграничения
Мужчина в военной форме с надписью на лбу "Аватар" в течение двух месяцев время от времени появляется у центрального универмага в Киеве.
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