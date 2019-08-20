"Бобры спрятали енотов в норе": показали обновленный словарь военного сленга

 
Ексклюзивы
1/5
"Это не очень прилично" - эксперт о реверансах французского президента в сторону Путина
"Это не очень прилично" - эксперт о реверансах французского президента в сторону Путина
1 Просмотров: 810
Вопрос увольнения Луценко в новой Раде будет одним из первых - эксперт
Вопрос увольнения Луценко в новой Раде будет одним из первых - эксперт
Просмотров: 1962
В России культ власти, в Украине - оппозиции
В России культ власти, в Украине - оппозиции
Просмотров: 459
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
2 Просмотров: 1791
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
1 Просмотров: 2223
Безсмертный поплатился за заявление о паузе Украины в "Минске" - политолог
Безсмертный поплатился за заявление о паузе Украины в "Минске" - политолог
1 Просмотров: 2016
За что россиянам, которые бегают по московской площади, давать украинские паспорта? - Доброволец раскритиковал указ Зеленского
За что россиянам, которые бегают по московской площади, давать украинские паспорта? - Доброволец раскритиковал указ Зеленского
2 Просмотров: 1395
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
4 Просмотров: 6777
Зеленский дает зрелища вместо хлеба - Сергей Таран
Зеленский дает зрелища вместо хлеба - Сергей Таран
11 Просмотров: 1728
"Вместе должны подвинуть РФ в Черном море" - эксперт о визите Зеленского в Турцию
"Вместе должны подвинуть РФ в Черном море" - эксперт о визите Зеленского в Турцию
Просмотров: 981
Фото
Все фото
8
7
5
15
9
Сорняки и фазаны: оккупированные города на Донбассе превращаются в призраков
Сорняки и фазаны: оккупированные города на Донбассе превращаются в призраков
Украинский летчик показал высший пилотаж на авиашоу
Украинский летчик показал высший пилотаж на авиашоу
Кто из новых нардепов служил в украинской армии
Кто из новых нардепов служил в украинской армии
ВСУ показали, как будут &quot;зачищать&quot; врага: сильные фото и видео
ВСУ показали, как будут "зачищать" врага: сильные фото и видео
Как празднуют годовщину освобождения Станицы Луганской - подборка фото
Как празднуют годовщину освобождения Станицы Луганской - подборка фото
Видео
Все видео
Три выстрела - три попадания: ВСУ показали уничтожение вражеского танка
Три выстрела - три попадания: ВСУ показали уничтожение вражеского танка
Военному флоту купили уникальные гидроакустические станции
Военному флоту купили уникальные гидроакустические станции
"Жалеть бедных мальчиков - мы не об этом": собрали истории бойцов, которые сражались в Иловайске
"Жалеть бедных мальчиков - мы не об этом": собрали истории бойцов, которые сражались в Иловайске
На Донбассе ликвидировали террористов, несмотря на перемирие обстреливали воинов ВСУ
На Донбассе ликвидировали террористов, несмотря на перемирие обстреливали воинов ВСУ
Найдены доказательства участия российских войск в боях за Иловайск
Найдены доказательства участия российских войск в боях за Иловайск
Интервью
1/5
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Просмотров: 5121
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
2 Просмотров: 1791
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
1 Просмотров: 2223
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
4 Просмотров: 6777
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
2 Просмотров: 4772
Колонка
Николай Несенюк
Николай Несенюк
19 августа 2019
Просмотров: 288
Хімія і життя
Українські легкоатлети посіли сьоме місце на цьогорічному командному чемпіонаті Європи в Польщі — останнє, що дозволяло залишитись у "вищій ...
вторник, 20 августа 2019 18:30

"Бобры спрятали енотов в норе": показали обновленный словарь военного сленга

  Комментировать

Военные в своей профессии используют слова, которые в гражданской жизни значат совсем другое.

Небольшой словарь таких заключило Информационное агентство Министерства обороны Аrmyinform.

Слова, которые используют в армии:

Дашка - 12,7-мм станковый пулемет Дегтярева-Шпагина (ДШК)

Ксюша, Ксюха - противотанковая пушка или автомат АКСУ

Сапог - станковый противотанкового гранатомет СПГ-9

Наташка - грузовой Урал

Шишарик, шишига - грузовая машина ГАЗ-66

Бардак - боевая разведывательно-дозорная машина (БРДМ)

Мотолига - плавучий бронетранспортер (МТ ЛБ)

Таблетка - медицинская машина, представленная в таких версиях: фургон, микроавтобус, санитарный автомобиль, грузовик с приводом на все колеса

Беха, Бумер - боевая машина пехоты (БМП)

 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 1000 дней АТО в словах: колорады, ватники и другие ихтамнеты

Бетр - бронированная транспортно-боевая машина (БТР)

САУшка - самоходная артиллерийская установка

Сушка - авиационные истребители (Су-27, Су-30, Су-57)

Черепаха - танк Т-34

Шайтан-труба - РПО (реактивный пехотный огнемет) или РПГ (ручной противотанковый гранатомет).

Муха - ручной противотанковый гранатомет

Калаш, Калашмат - автомат Калашникова

Покемон - пулемет Калашникова модернизированный

Карандаш - осколочный снаряд для гранатомета (РПГ-7)

Весло - винтовка самозарядного винтовки Дегтярева (СВД)

Улитка - барабанный магазин от ручного пулемета Калашникова (РПК)

Лимончик, лимон - граната

Глаза, ночник - прибор ночного видения.

Птичка - беспилотный летательный аппарат

Радейка, расуха - рация

Зеленка - заросшие, кусты, лисиста местность

Молоко - пространство вокруг мишени

Аборт - изъятия из ствола мины, дала осечку

Нора - блиндаж

Мультик, мультикам - универсальное камуфлированной расцветки для разных местностей

Механ, меховод - механик-водитель

Сумрак - разведчики

Арта - артиллерия

Бобры - инженерное подразделение (постоянно в действии, не сидят на месте, постоянно что-то строят)

Еноты - десантники (они такие же полосатые)

Мешки - танковое подразделение. Или в честь первого танкиста в АТО - Михаила, или в честь талисмана одного из первых танковых подразделений в АТО - плюшевого мишку

Слоны - так нежно называют курсантов первого курса

Рыбаки - а вот так курсанты называют студентов военной кафедры

Контрабас - солдат контрактной службы

Нацики - бойцы Национальной Гвардии Украины

Аватары, семисот - военные, которые слишком любят высокоградусные напитки

Буратино - так называют военных, свою зарплату прогуливают в первые 2 дня

Ништяки - вкусности, которые привозят волонтеры

Мамалыга - невкусная еда

 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Бойцы АТО пугают боевиков закарпатским диалектом

Давить на массу - спать крепким сном

Дуйчик - обогреватель

Педали - обувь

Губа - (гауптвахта) место отбывания наказания

Замок - заместитель командира взвода

Комбриг - командир бригады

Банка - у моряков - это стул без спинки, а гальюн - туалет

Каратель - так наших военных называют бандиты с ДНР, ЛНР

Нули - первая линия разграничения

Мужчина в военной форме с надписью на лбу "Аватар" в течение двух месяцев время от времени появляется у центрального универмага в Киеве.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Читайте також
Самое популярное слово 2015 года
Самое популярное слово 2015 года 2 Просмотров: 8953
"Киборги" стали словом года
"Киборги" стали словом года 7 Просмотров: 1596
Сейчас вы читаете новость «"Бобры спрятали енотов в норе": показали обновленный словарь военного сленга». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
20
августа

Избили и застрелили - в селе нашли тело писателя

В Украине запретили европейское радио

От "черной болезни" умерли правители Франции

Самое читаемое
Блеск, шик и целлюлит парижских стриптизерш в 1956-м
Блеск, шик и целлюлит парижских стриптизерш в 1956-м
17
 Просмотров: 47972
ВСУ показали, как будут &quot;зачищать&quot; врага: сильные фото и видео
ВСУ показали, как будут "зачищать" врага: сильные фото и видео
15
 Просмотров: 37927
&quot;Поганка&quot;, &quot;Гадюка&quot;, &quot;Негодяй&quot;: украинский мастер показал производство и оригинальные модели собственных ножей
"Поганка", "Гадюка", "Негодяй": украинский мастер показал производство и оригинальные модели собственных ножей
11
 Просмотров: 23112
Супруга израильского премьер-министра потоптала украинские традиции
Супруга израильского премьер-министра потоптала украинские традиции 11 Просмотров: 20287
В Зеленского прокомментировали инцидент с женой Нетаньяху
В Зеленского прокомментировали инцидент с женой Нетаньяху 1 Просмотров: 17982
Донбасс
Показали ударный беспилотник нового поколения, который изготовила Украины и Турция
Показали ударный беспилотник нового поколения, который изготовила Украины и Турция Просмотров: 504
Сорняки и фазаны: оккупированные города на Донбассе превращаются в призраков
Сорняки и фазаны: оккупированные города на Донбассе превращаются в призраков
8
 Просмотров: 9882
В сети собирают деньги на реабилитацию пулеметчика 93-й бригады "Холодный Яр"
В сети собирают деньги на реабилитацию пулеметчика 93-й бригады "Холодный Яр" Просмотров: 189
Всегда будет мало: Полторак рассказал о финансировании армии
Всегда будет мало: Полторак рассказал о финансировании армии Просмотров: 855
Премиям для военных быть: Полторак подписал приказ
Премиям для военных быть: Полторак подписал приказ Просмотров: 1395
Больше всего комментируют
13
"Трепещите, бандерлоги" - Дубинский поддержал однопартийца Бужанского в конфликте с журналисткой
11
Супруга израильского премьер-министра потоптала украинские традиции
2
Нардеп Бужанский обозвал журналистку "тупой овцой"
2
Яблочный Спас: чего не стоит делать, чтобы не навлечь беду
2
Офис президента готовит революционные законы
Голосов: 5104
Голосование Нужно снимать торговую блокаду с ОРДЛО?
  • Нет. Торговать с оккупантом категорически запрещено!
  • Да. Торговля и так процветали, но в формате контрабанды или Роттердам +
  • Усилить торговые санкции, запретить возить любые товары на оккупированный Донбасс
  • Границы для товаров должны быть открыты полностью
  • Свой вариант (в комментариях)
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua