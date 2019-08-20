"Бобры спрятали енотов в норе": показали обновленный словарь военного сленга

Военные в своей профессии используют слова, которые в гражданской жизни значат совсем другое.

Небольшой словарь таких заключило Информационное агентство Министерства обороны Аrmyinform.

Слова, которые используют в армии:

Дашка - 12,7-мм станковый пулемет Дегтярева-Шпагина (ДШК)

Ксюша, Ксюха - противотанковая пушка или автомат АКСУ

Сапог - станковый противотанкового гранатомет СПГ-9

Наташка - грузовой Урал

Шишарик, шишига - грузовая машина ГАЗ-66

Бардак - боевая разведывательно-дозорная машина (БРДМ)

Мотолига - плавучий бронетранспортер (МТ ЛБ)

Таблетка - медицинская машина, представленная в таких версиях: фургон, микроавтобус, санитарный автомобиль, грузовик с приводом на все колеса

Беха, Бумер - боевая машина пехоты (БМП)

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Бетр - бронированная транспортно-боевая машина (БТР)

САУшка - самоходная артиллерийская установка

Сушка - авиационные истребители (Су-27, Су-30, Су-57)

Черепаха - танк Т-34

Шайтан-труба - РПО (реактивный пехотный огнемет) или РПГ (ручной противотанковый гранатомет).

Муха - ручной противотанковый гранатомет

Калаш, Калашмат - автомат Калашникова

Покемон - пулемет Калашникова модернизированный

Карандаш - осколочный снаряд для гранатомета (РПГ-7)

Весло - винтовка самозарядного винтовки Дегтярева (СВД)

Улитка - барабанный магазин от ручного пулемета Калашникова (РПК)

Лимончик, лимон - граната

Глаза, ночник - прибор ночного видения.

Птичка - беспилотный летательный аппарат

Радейка, расуха - рация

Зеленка - заросшие, кусты, лисиста местность

Молоко - пространство вокруг мишени

Аборт - изъятия из ствола мины, дала осечку

Нора - блиндаж

Мультик, мультикам - универсальное камуфлированной расцветки для разных местностей

Механ, меховод - механик-водитель

Сумрак - разведчики

Арта - артиллерия

Бобры - инженерное подразделение (постоянно в действии, не сидят на месте, постоянно что-то строят)

Еноты - десантники (они такие же полосатые)

Мешки - танковое подразделение. Или в честь первого танкиста в АТО - Михаила, или в честь талисмана одного из первых танковых подразделений в АТО - плюшевого мишку

Слоны - так нежно называют курсантов первого курса

Рыбаки - а вот так курсанты называют студентов военной кафедры

Контрабас - солдат контрактной службы

Нацики - бойцы Национальной Гвардии Украины

Аватары, семисот - военные, которые слишком любят высокоградусные напитки

Буратино - так называют военных, свою зарплату прогуливают в первые 2 дня

Ништяки - вкусности, которые привозят волонтеры

Мамалыга - невкусная еда

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Давить на массу - спать крепким сном

Дуйчик - обогреватель

Педали - обувь

Губа - (гауптвахта) место отбывания наказания

Замок - заместитель командира взвода

Комбриг - командир бригады

Банка - у моряков - это стул без спинки, а гальюн - туалет

Каратель - так наших военных называют бандиты с ДНР, ЛНР

Нули - первая линия разграничения

Мужчина в военной форме с надписью на лбу "Аватар" в течение двух месяцев время от времени появляется у центрального универмага в Киеве.