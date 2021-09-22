Правительство утвердило переход крымско-татарского языка на латинский алфавит

Язык переведут на латиницу до 1 сентября 2025 года. Фото: QHA

22 сентября Кабинет министров Украины утвердил переход крымско-татарского языка на латинский алфавит.

Решение приняли на основе акта Курултая крымско-татарского народа 1991-1993 годов.

"Только что произошло событие, которое стало возможным лишь благодаря усилиям сотен людей, которые они осуществляли с исторического заседания первой сессии Курултая крымско-татарского народа второго созыва - Кабинет министров Украины одобрил постановление "Об утверждении алфавита крымско-татарского языка на основе латинской графики"", - написал в Facebook глава Меджлиса Рефат Чубаров.

Алфавит состоит из 31 буквы. Его разработали в ходе консультаций с Меджлисом специалисты Института востоковедения имени Агафангела Крымского, Института языкознания имени Александра Потебни, Института филологии КНУ имени Тараса Шевченко и Таврического национального университета имени Владимира Вернадского.

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Постепенный перевод на латиницу будет происходить до 1 сентября 2025 года. Минобразования, Минкультуры, Минреинтеграции должны будут перевести образование на латиницу. Есть задача стимулировать применение крымско-татарского языка на основе латинской графики в других сферах жизни.

2 марта 2021 президент Владимир Зеленский поручил правительству за шесть месяцев разработать и утвердить стратегию развития крымско-татарского языка на 2022-2032 годы. Стратегия предусматривает переход крымско-татарского на латиницу. Этот вопрос ранее поднимал Меджлис крымско-татарского народа.