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четверг, 30 мая 2019 11:31

Адаптация будет длиться 2-3 года: как будут внедрять новое правописание

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Адаптация будет длиться 2-3 года: как будут внедрять новое правописание
В Украине временно будут действовать два правописания. Фото: "Изборник"

Новое правописание украинского языка вступит в силу, когда его опубликуют.

"Кабинет министров должен указать, как новое правописание будет внедряться. Несколько лет будут функционировать 2 правописания. В кулуарах говорят, что это будет 2-3 года", - рассказал ТСН языковед Александр Авраменко.

В следующем году ученики на ВНО будут сдавать язык по старому правописанию.

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"Они с первого класса изучали такой ​​украинский. Но если уже где-то слышали о новом правописании и начинают его использовать, это не будет ошибкой", - добавил языковед.

Предлагается несколько вариантов написания слов греческого происхождения, где обычно звук [th] передается буквой "ф": "анафема" – "анатема", "ефір "- "етер", "міф", "міфологія" – "міт" і "мітологія", "Афіни" – "Атени".

Звук [j] в сочетании с гласными будет передаваться буквами "є", "ї", "ю", "я": "проєкт", "проєкція", "траєкторія", "фоє" и другие.

Слова с первыми иностранными частицами следует писать вместе - "попмузика", "вебсторінка" "пресконференція", "експрезидент".

Несклоняемых числительное "пів" следует писать отдельно: пів Києва, пів яблука, пів години. Вместе с "пів" будут писаться только те слова в именительном падеже, которые выражают единое понятие: "півострів", "півзахист" или "півоберт".

Правописание предлагает по-разному передавать буквосочетание "au": "аудієнція" и "авдієнція", "аудиторія" и "авдиторія", "пауза" и "павза", "фауна" и "фавна".

Женские формы от существительных предлагается образовывать с помощью суффиксов -к, -иц(я), -ин(я) та -ес: "авторка", "дизайнерка", "майстриня".

Слова из анти-, віце-, екс-, контр- пишутся слитно: антивірус, віцепрем'єр, експрезидент, контрудар. Ранее екс-президент писался через дефис.

22 мая Кабинет министров одобрил украинское правописание в новой редакции, разработанное Украинской национальной комиссией по вопросам правописания.

В постановлении отмечается, что решение принято с целью обеспечения конституционных положений о государственном статусе украинского языка.

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