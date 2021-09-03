Украинизация Siri и перепись населения: о чем власть говорила с Apple

На встрече говорили о локализации продуктов Apple. Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский встретился в США с генеральным директором Apple Тимом Куком. Обсудили украинизацию персонального помощника Siri.

Сейчас в настройках Siri украинского языка нет, русский есть.

Также говорили о проекте переписи населения, который Apple успешно воплотила в США, и о возможности сотрудничества при реализации аналогичного задания в Украине.

Также возможность сотрудничества в области программирования для школьников, студентов, ветеранов, работников сферы здравоохранения, обеспечение компьютерной техникой школ и учителей - на поддержку программ, которые уже реализуют в Украине.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинско-американская компания запустила в космос первую ракету

Обсудили и возможность строительства компанией Apple дата-центра для сервисов iCloud в Украине, по примеру центра в Дании. Речь шла и о локализации продуктов Apple.

"Надеюсь, динамика развития компании Apple и темпы цифровизации нашего государства помогут создать историю успеха Apple в Украине и Apple с Украиной", - сказал Зеленский.

Вицепремьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров выступает за открытие в Украине представительств компаний Google и YouTube.