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среда, 01 сентября 2021 12:05

Федоров хочет, чтобы в Украине были офисы Google и YouTube

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Федоров хочет, чтобы в Украине были офисы Google и YouTube
Михаил Федоров работает министром цифровой трансформации третий год. Фото: Gazeta.ua

Вицепремьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров выступает за открытие в Украине представительств компаний Google и YouTube.

"Встреча команды Министерства цифровой трансформации будет с командой Google. Будем разговаривать о планах развития компании в Украине. Мы очень хотим, чтобы появились отдельные представительства Google в Украине, YouTube", - заявил Федоров в эфире телеканала "Україна 24" во время рабочего визита в США.

Во время военной агрессии РФ необходимо, чтобы контент модерировали в Украине, а не в российских офисах, сказал вице-премьер.

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Украинские чиновники предлагают компании Google привлечь независимых отечественных редакторов по подбору контента для страниц украинского YouTube и YouTube Music.

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