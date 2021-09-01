Украина просит Google помочь в информационной войне с Россией

Google предлагают привлечь независимых украинских редакторов, которые будут заниматься подбором контента. Фото: pixabay.com

Украинские чиновники предлагают компании Google привлечь независимых отечественных редакторов по подбору контента для страниц украинского YouTube и YouTube Music.

Предложение озвучил министр цифровой трансформации Михаил Федоров на встрече с вице-президентом Google по вопросам международных дел и общественной политики Караном Бхатия, сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

"Сейчас на начальных страницах нашим пользователям предлагается российский контент. Это недопустимо, когда в Украине идет война", - заявили в ведомстве.

На встрече также обсудили возможность оптимизации сотрудничества по приложению "Дія" и вопросы по поводу подбора и рекомендаций контента для главной страницы украинского YouTube Music и YouTube.

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Ни один украиноязычный клип не попал в первую десятку самых популярных музыкальных видео на YouTube в Украине за 2020 год. Единственный отечественный исполнитель в топе - Monatik. Его песня "Вечериночка" в соавторстве с Верой Брежневой набрала 26 млн просмотров. Остальные - из России. Украина не предлагает альтернативы российской клубной и рэп-музыке. Поэтому украинцы активно слушают российскую, считает музыкальный критик Алексей Бондаренко.