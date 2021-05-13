Украина готовит образовательный договор с Польшей: подробности

Киев пытается дать возможность украинским детям в Польше учить язык. Фото: pexels.com

Заместитель министра образования Украины Любомира Мандзий сообщила, что Министерство законных дел работает над соглашением о финансировании изучения украинского языка в школах Польши.

"Это вопрос межправительственного соглашения, оно будет согласовываться на уровне министров иностранных дел и дипломатических служб. Важно для украинских детей в Польше обеспечить изучение украинского языка, чтобы они имели контакты с носителями языка, чтобы они общались между собой на украинском языке. Понимаю, что в школе или публичных местах используют польский. Соглашение прорабатывается и в ближайшее время будет", - сказала Мандзий, передает "Радіо свобода".

Общеобразовательные школы по изучению украинского языка есть в Перемышле, Бартошицах, Белом Бору, Легнице, Гурово-Илавецком, селе Мокрое. На украинском здесь также изучают историю, географию и религиоведение.

При более сотни польских школ действуют междушкольные пункты изучения украинского языка. Там родной язык, культуру и географию изучают дети украинской общины. Численность детей там везде разная, потому что украинское меньшинство рассеяно по стране. Школы финансируют из государственного бюджета через органы местного самоуправления. Закон предусматривает средства на изучение родного языка только для детей национального меньшинства.

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Высочайшая палата контроля Польши месяц назад проверила школы и пункты по изучению украинского языка по поводу использования денег. Тогда выявили нарушения законодательства.

Украинцев в Польше считают мигрантами, а не национальным меньшинством. Поэтому власть не занимается соблюдением международного права на образование на родном языке. Польские дипломаты убеждены, что этим должен заниматься Киев.