Работает по три месяца за границей

42-летняя Надежда Панюк из райцентра Городок на Львовщине шесть лет ездит на заработки в Польшу. Три месяца работает, три месяца - дома.

- Раньше была поваром во львовском ресторане. Работа адская, а зарплата - мизерная. Особенно с ужасом вспоминаю, когда начинался свадебный бум. Тогда работала и днем, и ночью. Клиенты часто подозревали, что мы на кухне воруем их продукты. Владелец тоже не сильно нами занимался, - рассказывает Надежда Панюк. - Рассчиталась, когда подружка, которая вышла замуж за поляка, позвала в гости. Увидела, что в Варшаве работникам лучше живется. Труднее всего было оставлять сына. Ему в то время 8 лет исполнилось. Оставила на родителей.

С мужем 41-летним Владимиром разошлась. Официально супруги не развелись, но вместе не живут.

- Он со мной ездить в Польшу отказался. А я не могу зарабатывать на себя, сына, еще и здорового мужика содержать. Сначала в Варшаве устроилась в рыбный отдел в супермаркете. Работа была по 12 часов в сутки. Подружка позволила временно у нее пожить, чтобы я денег на аренду не тратила. Через месяц она нашла мне пенсионерку, за которой надо было ухаживать. Хозяйке сейчас 88 лет. До пенсии работала преподавательницей, много читает. Мы с ней разговариваем, гуляем, смотрим телевизор. Меняемся с женщиной из Ивано-Франковской области. За работу ежемесячно получаю 500 евро. Это моя чистая прибыль, так как питаюсь и проживаю за счет хозяйки.