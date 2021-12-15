Пенсии будут повышать в 2022 году пять раз

Протягом дев'яти місяців 2021 року до Пенсійного фонду України надійшло 411 030 звернень громадян. Це на третину більше, ніж за цей період торік. Найчастіше люди цікавляться перерахунком пенсії, хто має право на надбавки й доплати. Просять пояснити окремі норми законодавства.

Фахівці Пенсійного фонду підготували відповіді на п'ять найпоширеніших запитань від читачів "Газети по-українськи".

Кому підвищили пенсії з 1 жовтня? Що змінилося з 1 грудня?

З 1 жовтня 2021 року почали виплачувати компенсацію до 400 грн пенсіонерам, яким виповнилося 75 років. Їхня щомісячна пенсія, з урахуванням усіх надбавок, доплат, сум індексації, цільової допомоги не повинна перевищувати середньої зарплати, яка враховується для обчислення виплат за 2020-й. Вона становить 10 340,35 грн. Компенсацію пенсіонери отримуватимуть щомісяця до досягнення 80-річного віку.

Також особам, які отримують менш як 2,5 тис. грн, доплачуватимуть суму, якої не вистачає. За умови наявності в чоловіків не менш як 25, а у жінок 20 років страхового стажу.

Із 1 грудня відбувся перерахунок пенсій, у зв'язку зі зміною розмірів прожиткового мінімуму та мінімальної зарплати. Прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність тепер становить 1934 грн. Мінімальна зарплата — 6,5 тис.

Скільки перерахунків заплановано на 2022 рік?

З 1 січня 2022-го пенсії перерахують ліквідаторам наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції, стосовно яких встановлено причинний зв'язок інвалідності з катастрофою. Також безпосереднім учасникам ліквідації інших ядерних аварій та їх наслідків, випробувань, військових навчань із застосуванням такої зброї. І тим, кому призначені пенсії у зв'язку з втратою годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Жінкам, які народилися в період з 1 січня 1962-го по 31 грудня 1962-го, із січня щомісяця підвищуватимуть пенсію за віком на 9%. За умови, що до цього їм не призначали будь-яку виплату.

Із 1 березня 2022 року проведуть індексацію пенсій:

— особам, віднесеним до першої категорії, що отримують пенсію по інвалідності внаслідок каліцтва чи захворювання. Та у зв'язку з втратою годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи;

— учасникам ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, стосовно яких встановлено причинний зв'язок інвалідності з катастрофою. Також особам, що брали безпосередню участь у ліквідації інших ядерних аварій та їх наслідків, випробуваннях, військових на­вчаннях із застосуванням ядерної зброї, складанні ядерних зарядів і проведенні регламентних робіт, внаслідок чого стали особами з інвалідністю;

— громадянам, яким виповнилося 80 років і більше. Якщо їхня пенсія, з урахуванням усіх надбавок, доплат, сум індексації, цільової допомоги не досягає розміру середньої зарплати, яка враховується для обчислення виплат. Те саме стосується осіб, яким виповнилося 75 років.

З 1 квітня ­передбачено перерахунок виплат застрахованим особам, які ­після призначення пенсії про­довжували працювати.

3міни з 1 жовтня 2022-го:

— громадянам від 70 до 75 років щомісяця виплачуватимуть компенсацію до 300 грн;

— встановлюється до­плата особам, що отримують пенсію менш як 3 тис. грн. Вона дорівнюватиме сумі, якої не вистачає до зазначеного розміру. Ця зміна стосується громадян, яким ­виповнилося 70 і більше років, страховий стаж становить не менш як 35 років у чоловіків і 30 у жінок;

— якщо стаж менший, то до­плата до пенсії розраховується пропорційно до наявного, виходячи з розміру виплати — 3 тис. грн. При цьому пенсія 80-річних громадян і старших не може бути менш як 2,6 тис. грн. Страховий стаж у чоловіків цієї вікової категорії — 25 років, у жінок — 20.

У грудні наступного року перерахують доплати, надбавки, пенсії за віком, у зв'язку зі зміною розмірів прожиткового мінімуму та мінімальної зарплати.

Від чого залежить розмір пенсії за віком?

Розмір пенсії за віком залежить від страхового стажу й зарплати. Що більші зазначені показники, то вища виплата. Право на призначення такого виду пенсії мають особи, які досягли 60 років. 2021-го необхідний страховий стаж — не менш як 28 років. Щороку він збільшуватиметься на один рік. Із 1 січня 2028 року має становити не менш як 35 років — однаково для чоловіків і жінок.

Якщо страховий стаж менш як 15 років, права на пенсію громадянин немає. Мінімальна пенсійна виплата дорівнює прожитковому мінімуму для осіб, що втратили працездатність. За наявності в чоловіків 35 років страхового стажу, а в жінок — 30. Якщо пенсію призначено до 1 жовтня 2011-го — 25 і 20 років відповідно.

Максимальна пенсія не може перевищувати 10 прожиткових мінімумів для осіб, що втратили працездатність.

Розкажіть про виплати для працюючих пенсіо­нерів.

Працюючі пенсіонери мають право на перерахунок виплат. Зокрема, якщо людина продовжувала працювати не менш як 24 місяці й після призначення (попереднього перерахунку) пенсії минуло не менше двох років. Якщо громадянин подав заяву до 15 числа включно, то пенсію перерахують із першого числа місяця, коли звернувся. Якщо пізніше, то з наступного. Також щороку з 1 квітня без додаткового звернення особи проводять перерахунок таких виплат.

Син читача був кадровим офіцером, загинув під Іловайськом на Донеччині 25 серпня 2014 року. Чи передбачена доплата до пенсії батькам?

Дія закону "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" поширюється на сім'ї військово­службовців, резервістів, військовозобов'язаних Збройних сил України, які захищали незалежність, територіальну цілісність України та брали безпосередню участь в антитерористичній операції, загинули чи пропали безвісти. Передбачено підвищення пенсії на 25% прожиткового мінімуму для осіб, що втратили працездатність.

Документом, що підтверджує статус ветеранів війни та інших осіб, на яких поширюється дія закону, є відповідне посвідчення. Воно дає право на пільги та компенсації. Якщо батьки нададуть посвідчення члена сім'ї загиблого військовослужбовця, то матимуть доплату до пенсії.

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