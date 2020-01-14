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четверг, 16 января 2020 00:00

Дешевый доллар невыгоден для населения

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В этом году курс доллара может умеренно колебаться в обе стороны. В частности, и снижаться, прогнозируют в Нацбанке.

- Нынешнее укрепление гривны - это результат реформ последних лет. Оно могло бы начаться и раньше. Но в какой-то мере сдерживалось неопределенностью, связанной с двойными выборами в стране в прошлом году, — говорит 47-летняя Екатерина Рожкова, первый заместитель председателя НБУ.

— Предпосылок к стремительному снижению курса доллара нет. Последние пол года промышленное производство в стране падает. А правительство ищет виновных в Нацбанке. Говорит, что это связано с укреплением гривны, — рассказывает финансовый эксперт Алексей Кущ, 43 года. — Когда в Украине действовал фиксированный курс валют, политику Нацбанка преимущественно определяли промышленно-финансовые группы. Это в основном сырьевые компании, которые заинтересованы в глубоком обесценивании гривны. За счет этого им удалось компенсировать потери из-за падения мировых цен на сырье. Сейчас ситуация изменилась. На НБУ влияют группы инвестиционных банкиров или международных финансовых организаций. Они наоборот заинтересованы в максимальном укреплении гривны. Так как получают доходы в национальной валюте. Как ни странно, для граждан подешевение доллара невыгодно. Теряют трудовые мигранты и их семьи. Также те, кто имеет сбережения в валюте. Деньги просто обесцениваются. В Украине необходимо разработать курсовую модель, которая уравновешивала бы интересы всех: трудовых мигрантов, экспортеров, работающих дома украинцев. Пока что видим постоянное продвижение отдельных интересов. Министерство финансов снова планирует выпуск облигаций. Если иностранцы завезут в страну около 4 миллиардов долларов, то выкупят примерно 100 миллиардов гривен. Тогда доллар может подешеветь на 1-1,5 гривны.

Автор: Маргарита ДИКАЛЮК
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