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пятница, 31 мая 2019 09:31

Президент взялся за развитие языка

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Президент взялся за развитие языка
31 мая 2018-го Петр Порошенко подписал указ, который предусматривал утверждение целевой языковой программы на 2018-2028 годы Фото: gordonua.com

На школьной линейке в селе Ямница Тисьменецького района Ивано-Франковской области 31 мая 2018-го президент Украины Петр Порошенко подписал указ "О неотложных мерах по укреплению государственного статуса украинского языка и содействие созданию единого культурного пространства Украины". Предусматривала 10-летнюю программу утверждения государственного языка.

"Ко мне обратились выдающиеся деятели науки, чтобы я объявил 2018-й годом украинского языка. Я отказал. Потому что за один год языке не защитишь, - объяснял подписания Петр Порошенко. - Но я подписываю указ, с 2018-го мы объявляем десятилетия украинского языка ".

Указом было предусмотрено утверждение целевой программы на 2018-2028 годы, направленной на обеспечение всестороннего развития и функционирования украинского языка как государственного во всех сферах общественной жизни.

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Программа должна предусматривать меры по укреплению государственного статуса украинского языка, выработки действенных механизмов ее защиты и развития. Документ призван обеспечить обязательность использования государственного языка должностными и служебными лицами органов государственной власти и органов местного самоуправления. Способствовать улучшению качества преподавания государственного языка. Обеспечить права граждан получать информацию на украинском языке через печатные СМИ и рекламу.

Документ предусматривал, что за 2 месяца специальная комиссия выработает программу развития украинского языка. Премьер-министр ее должен был подписать и выделить средства на осуществление программы. Но программу не создали и мероприятий по ней не проводилось.

Президенты Леонид Кравчук, Леонид Кучма и Виктор Ющенко обращались к экс-главе государства Петру Порошенко с просьбой объявить 2018-й Годом утверждения государственного языка.

"Обращаемся к вам с просьбой поддержать инициативу об объявлении 2018 года - Годом утверждения государственного языка. С непоколебимой твердостью утверждаем, что этот шаг укрепит фундамент украинской государственности в столь бурное время нашей истории, будет способствовать консолидации общества и покажет нашим зарубежным партнерам нашу твердость и уверенность в собственных идеалах", - говорится в письме.

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Дата
31
мая

Президент взялся за развитие языка

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  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
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