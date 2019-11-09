Кто кого притесняет: напоминаем о 146 запретах украинского языка за всю историю

За время своего существования украинский язык постоянно ведет сложную борьбу за свое выживание. Фото: Новинарня

За время своего существования украинский язык постоянно ведет сложную борьбу за свое выживание.

Через что прошли люди, которые пытались донести украинское до сегодняшних дней напомнили на Украине Молодой

1627 - Русский царь Михаил по представлению Московского патриарха Филарета приказал сжечь все экземпляры напечатанного в Украине "Учительного Евангелия" Кирилла Ставровецкого. Текст грамоты за Собрание Гос. Грамотъ, III, №77

1696 - польский сейм принял введения только польского языка в судах и учреждениях Правобережной Украины.

1690 - Русская православная церковь предала анафеме "Киевския новые книги" П. Могилы, К. Ставровецкого, С. Полоцкого, Барановича, А. Радзивиловського и других.

XVIII век

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1720 - царь Московии Петр I запретил печатать книги на украинском языке.

1729 - Петр ИИ приказал переписать все государственные книги с украинского на русский язык запрет распространился и на документы.

1731 - русская царица Анна Иоанновна приказала изъяли все книги старого украинской печати, а науки преподавать на русском.

1763 - Екатерина II о заборонилау преподавать на украинском языке в Киево-Могилянской академии.

1769 - Синод РПЦ запретил печатать и использовать украинский букварь.

1775 - разрушили Запорожскую Сечь и закрыли украинские школы при полковых казацких канцеляриях.

1789 - Эдукационной комиссия польского сейма закрыла все украинские школы.

XIX век

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1817 - во всех народных школах Западной Украины ввели обучение на польском.

1832 - реорганизовали образование на Правобережной Украине на общеимперских началах с переводом на русский язык обучения.

1847 - разгромили Кирилло-Мефодиевского общество. Началось посильное преследования украинского языка.

1859 - министерство вероисповеданий и наук Австро-Венгрии в Восточной Галичине и Буковине осуществило попытку заменить украинский русскую азбуку латинском.

1862 - закрыли бесплатные воскресные украинские школы для взрослых в подроссийской Украины.

1863 - Валуевский циркуляр о запрете давать цензурное разрешение на печатание украиноязычной духовной и популярной образовательной литературы: "никакой отдельной малороссийского языка не было и быть не может".

1864 - принятие Устава о начальной школе, по которому обучение должно проводиться только на русском языке.

1869 - введение польского языка в качестве официального языка образования и администрации Восточной Галиции.

1870 - разъяснения министра образования России Д. Толстому о том, что "конечной целью образования всех инородцев неоспоримо должно быть обрусения".

1876 ​​- Эмский указ Александра II о запрещении печатания и ввоза из-за границы любой украиноязычной литературы, а также о запрете украинских сценических представлений и печатание украинских текстов под нотами, то есть народных песен. Полный текст Эмского указа по журналу "Особого Совещания" впервые обнародован в книге Савченко Ф. "Запрет украинства 1876"

1881 - запрет преподавания в народных школах и произнесения церковных проповедей на украинском языке.

1884 - запрет Александром III Украинский театральных спектаклей во всех малороссийских губерниях.

1888 - указ Александра III о запрете употребления украинского языка в официальных учреждениях и крещения украинскими именами.

1892 - запрет переводить книги с русского языка на украинский.

1895 - запрет Главного управления по делам печати выдавать украинские книги для детей.

XX век

1908 - четырьмя годами после признания Российской академией наук украинского языка языке. Сенат объявляет украиноязычную культурную и образовательную деятельность вредной для империи.

1910 - закрытие по приказу правительства Столыпина всех украинских культурных обществ, издательств, запрет чтения лекций на украинском языке, запрет создания любых нерусских клубов.

1911 - постановление VII дворянского съезда в Москве об исключительно русскоязычном образовании и недопустимости употребления других языков в школах России.

1914 - запрет отмечать 100-летний юбилей Тараса Шевченко; указ Николая II об отмене украинской прессы.

1914, 1916 - кампании русификации в Западной Украине; запрет украинского слова, образования, церкви.

1922 - провозглашение частью руководства ЦК РКП (б) и ЦК КП (б) У "теории" борьбы в Украине двух культур - городской (российской) и крестьянской (украинской), в которой победить должна первая.

1924 - закон Польской республики об ограничении использования украинского языка в административных органах, суде, образовании на подвластных полякам украинских землях.

1924 - закон Румынского королевства об обязательствах всех "румын", которые "потеряли материнскую язык", давать образование детям только в румынских школах.

1925 - окончательное закрытие украинского "тайного" университета во Львове.

1926 - письмо Сталина "Тов. Кагановичу и другим членам ПБ ЦК КП (б) У" с санкцией на борьбу против "национального уклона", начало преследование деятелей "украинизации".

1933 - телеграмма Сталина о прекращении "украинизации".

1933 - отмена в Румынии министерского распоряжения от 31 декабря 1929 p., Которым разрешались несколько часов украинского языка в неделю в школах с большинством учеников-украинский.

1934 - специальное распоряжение министерства воспитания Румынии об увольнении с работы "за враждебное отношение к государству и румынскому народу" всех украинских учителей, требовавших возвращения в школу украинского языка.

1938 - постановление СНК СССР и ЦК ВКП (б) "Об обязательном изучении русского языка в школах национальных республик и областей", соответствующее постановление СНК СССР и ЦК ВКП (б).

1947 - операция "Висла"; расселения части Украинской из этнических украинских земель "врассыпную" между поляками в Западной Польше для ускорения их полонизации.

1958 - закрепление в ст. 20 Основ Законодательства СССР и союзных республик о народном образовании положения о свободном выборе языка обучения; изучение всех языков, кроме русского, по желанию родителей учеников.

1960-1980 - массовое закрытие украинских школ в Польше и Румынии.

1970 - приказ о защите диссертаций только на русском языке.

1972 - запрет партийными органами отмечать юбилей музея И. Котляревского в Полтаве.

1973 - запрет отмечать юбилей произведения И. Котляревского "Энеида".

1972 - постановление ЦК КПСС "О подготовке к 50-летию создания Союза Советских Социалистических Республик", где впервые провозглашается создание "новой исторической общности - советского народа", официальный курс на денационализации.

1978 - постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР "О мерах по дальнейшему совершенствованию изучения и изложения русского языка в союзных республиках" ( "Брежневский циркуляр").

1983 - постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР "О дополнительных мерах по улучшению изучения русского языка в общеобразовательных школах и других учебных заведениях союзных республик" ( "Андроповский указ"), которым в частности введено выплату 16% надбавки к зарплате учителям русского языка и литературы; директива коллегии Минобразования УССР "О дополнительных мерах по совершенствованию изучения русского языка в общеобразовательных школах, педагогических учебных заведениях, дошкольных и внешкольных учреждениях республики", направленная на усиление русификации.

1984 - постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР "О дальнейшем совершенствовании общего среднего образования молодежи и улучшении условий работы общеобразовательной школы".

1984 - начало в УССР выплат повышенной на 15% зарплаты учителям русского языка по сравнению с учителями украинского языка.

1984 - приказ Министерства культуры СССР о переводе делопроизводства во всех музеях Советского Союза на русский язык.

1989 - постановление ЦК КПСС о "законодательное закрепление русского языка как общегосударственного".

1990 - принятие Верховным Советом СССР Закона о языках народов СССР, где русскому языку предоставлялся статус официального.

XXI век

2012 - Закон "Об основах государственной языковой политики" № 5029-VI (неофициально - закон Колесниченко-Кивалова или "языковой закон") - закон, принятый Верховной Радой Украины 5 июня 2012 в первом чтении 234 голосами "за" (по некоторым данным за него проголосовало лишь 172 депутата), 3 июля 2012 года - во втором чтении 248 депутатскими карточками (голосования состоялось с нарушением Конституции Украины, норм регламента и процедуры рассмотрения). 31 июля законопроект, несмотря на категорическое собственное заявление в эфире канала "Рада" о неподписания документа, принятого таким образом, подписал Председатель Верховной Рады Владимир Литвин, а 8 августа - Президент Украины Виктор Янукович.

Законопроект внесли народные депутаты Вадим Колесниченко и Сергей Кивалов 7 февраля 2012. Он получил регистрационный № 9073.

Закон вступил в силу 10 августа 2012 года.

2014 - Регионалы и коммунисты пытаются ввести в Украине двуязычие, играя на руку "братской" государству-террористу и оккупантов.