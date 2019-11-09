День украинской письменности и языка: 20 фактов об украинском языке

Сегодня отмечают День украинской письменности и языка. Фото: List.in.ua

Ко Дню украинской письменности и языка предлагаем вашему вниманию 20 фактов об украинском языке.

1. Украинский язык имеет три формы будущего времени: простую, сложную и сложенную. Будущее время первого лица единственного числа несовершенного вида в украинском имеет другую форму без префикса: знать, говорить, делать, сообщает lviv1256.com.

2. 448 года византийский историк Приск Паникийский, находясь в лагере гуннского владыки Аттилы на территории современной Украины записал слова "мед" и "страва".

3. Украинский был официальным языком Кубанской народной республики в 1918-1920 годах.

4. Слова "повітря", "кохати", "кінь", "дерево", "вогонь" также и в санскрите.

5. Cанскритолог Василий Кобилюх таким образом доказал, что украинский язык сформировался в Х-IV тысячелетиях до нашей эры. Происходит из санскрита.

Украинский был официальным языком Кубанской народной республики в 1918-1920 годах.

6. В XIX в. украинский язык называли русским.

7. В украинском языке много уменьшительных форм. Уникально то, что уменьшительную форму можно вывести даже из глагола - "спатонькати".

8. Самой употребляемой буквой украинского языка является "П". Наибольшее количество слов начинается с нее. Наименее употребляемой является "Ф". Слова с этой буквой обычно заимствованные.

9. Самым длинным словом в украинском языке является "дихлордифенилтрихлорметилметан". Это химикат, используемый для борьбы с вредителями. Слово состоит из 30 букв.

10. В украинском языке сохранился звательный падеж. Он также есть в греческой и латинском языках.

Самой употребляемой буквой украинского языка является "П". Наибольшее количество слов начинается с нее

11. В украинском языке две буквы "г". Обычная "г" передает звонкий гортанный фрикативный звук, как в словах "говорить" или "гора". Этот звук существует также в словацком, чешском, нидерландском языках и иврите. Буква "ґ" передает звонкий мягкоподнебенный прорывной звук, как в словах ґудзик, дзиґа. Этот звук существует в большинстве языков мира, в том числе в русском.

12. Названия всех детенышей животных в украинском языке относятся к среднему роду.

13. В XIX в. в украинском языке существовало более 50 систем письма.

14. В конце XVI - начале XIX в. в Украине использовали казацкую скоропись. Написание букв в ней отличалось от принятого в кириллице.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Употребление украинского только в работе означает, что владеем им плохо"

15. Украинский язык имеет полуофициальный статус в округе Кук штата Иллинойс, США. В состав округа входит город Чикаго вместе с пригородами, где существует большая украинская община.

16. В украинском языке сохранились названия месяцев из древнеславянского календаря - сiчень (время вырубки леса), лютий (сильные морозы), березень (здесь существует несколько толкований: начинает цвести береза; брали березовый сок; жгли березу на уголь), квітень ( начало цветения березы), травень (зеленеет трава), червень (краснеют вишни), липень (начало цветения липы), серпень (от слова "серп", что указывает на время жатвы), вересень (цветение вереска), жовтень (желтеют листья), листопад (опадают листья с деревьев), грудень (от слова "груда" - мерзлая колея на дороге).

17. Больше всего синонимов в украинском языке имеет слово "бить" - 45.

18. Согласно со словарем Национальной академии наук Украины, украинский язык насчитывает около 256 тыс. слов.

19. Первым литературным изданием на современном украинском языке является "Энеида" Ивана Котляревского.

Больше всего синонимов в украинском языке имеет слово "бить" - 45.

20. Исследователи доказали, что многие применяемых сегодня украинских слов и языковых корней были распространены еще во времена трипольской культуры, о чем свидетельствуют топографические названия, народные песни солнцепоклоннических времен и значительный след в древне-индийской языке - ведическом санскрите, источники которого дошли до нас через 5 тыс. лет.

9 ноября отмечают День украинской письменности и языка. Праздник основан в честь летописца Нестора. Именно его считают "отцом украинской письма". В начале XII века в Киеве он создал летопись, в котором охватил события, начиная от библейских времен и до XI века. Его написание заняло около 20 лет. К сожалению, первоначальная редакция "Повести" утеряна, и до наших дней дошли только переработанные ее издание.