9 ноября отмечают День украинской письменности и языка. Сегодня в 11:00 пройдет радиодиктант национального единства. Организаторы сразу опубликуют правильный вариант текста. Доцент Киевского университета им. Бориса Гринченко Александр Авраменко прокомментирует основные правила орфографии и пунктуации, использованные в нем.

— Речь и письменность позволяют народу быть сильным и занимать стабильную позицию в мире. Письменность позволила цивилизации развиться, передавать опыт следующим поколениям. Благодаря ей состоялось утверждение народов, — рассказывает языковед 39-летняя Алина Акуленко.

В этом году вступило в силу новое правописание. Его критиковали за оторванность от современной жизни. Оправдано?

— Все знали, что оно появилось. Потому что было много шума. Те, кто сразу начал пользоваться новыми нормами, уже привыкли к ним. Многие органично употребляют слово проект. Многие сайты используют новое написание собственных названий и сложных слов. Ни у кого не вызывает удивления. Подозреваю, что большинство людей успели уже и забыть, как то или иное слово писали ранее. Все происходит постепенно, для полного принятия нужно время. Этих полгода достаточно для того, чтобы перейти от стадии активного обсуждения к изучению. Именно продолжается учебный год, и новые языковые правила ученики и студенты уже начали осваивать.

Что помогает утверждаться украинскому языку?

— Огромное значение имеют качественные украинские переводы книг и фильмов. Нужна украиноязычная пресса, теле-и радиоконтент, интернет-ресурсы. Важны названия на русском товаров и услуг, меню в кофейнях. Но самое важное то, пользуемся мы государственным в повседневном общении. Употребление украинского только в работе означает, что владеем им плохо. Все может сводиться лишь к официально-деловому стилю. Но язык - это сложная система, имеющая разные стили: разговорный, научный, публицистический. Если каждым из них человек в совершенстве будет владеть и пользоваться, то язык будет утверждаться.

Дают ли что-то языку государственные программы и общественные организации?

— Здесь уместно вспомнить о становлении письменности в древности. Ее начало вводить именно государство — чтобы записывать законы и другие официальные документы, вести учет налогов. Письмом могло пользоваться очень ограниченное количество людей. Чиновники не были заинтересованы в развитии и распространении письменности. Поэтому во многих обществах оно быстро пришло в упадок. Развивалось там, где осваивалось обычными людьми, использовалось в быту, для домашних записей. Сейчас для сохранения языка должны прикладывать усилия как государство, так и люди. Это должно быть обоюдно. Каждая страна должна иметь законодательные акты, подтверждающие статус языка. Гражданам стоит владеть и пользоваться языком не по принуждению, а из уважения к традициям и понимания его важности. Ничего не получится, если государство и народ не будут взаимодействовать.

Чего не хватает для украинизации общества?

— У украинцев нет национального сознания и понимания — зачем нам это нужно. Человек не будет делать того, что ему не даст какой-то пользы. Но надо понять, что выгода может быть не только материальная. Тогда проснется сознание и каждый начнет общаться на украинском. Это нам нужно. Только так язык будет развиваться, и мы будем двигаться вперед. Если будем откладывать его на второй план, то будет находиться в стадии стагнации и упадка.