"Многие люди на подсознательном уровне понимают, что распространение чужого языка - это угроза"

Вступают в силу новые нормы языкового закона

- Цель закона - утверждение украинского языка во всех сферах общественной жизни. И она достигается, - говорит сокоординатор движения "Пространство свободы" 49-летний Тарас Шамайда, который работал над языковым законом в 2015-2019-х. - Авторы документа отслеживают, как он выполняется. Привлекаем внимание к попыткам ревизии. Следим за сроками вступления в силу норм. Их вводят постепенно, чтобы участники процесса могли хорошо подготовиться к изменениям.

Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" приняла Верховная Рада Украины 25 апреля 2019-го, он вступил в силу 16 июля того же года. Подтвердил норму Конституции о едином государственном языке в Украине, им должен владеть каждый гражданин. Согласно закону создали Национальную комиссию по стандартам государственного языка и секретариат уполномоченного по защите государственного языка.

Украинский язык стал обязательным во всех сферах общественной жизни. Закон обязал пользоваться им при исполнении служебных обязанностей чиновников, военнослужащих, правоохранителей, прокуроров, адвокатов и нотариусов, работников образования и медработников. За нарушение предусмотрели штрафы - от 3,4 до 6,8 тыс. грн.

Государственным языком обязаны пользоваться в делопроизводстве, сфере культуры, рекламе, при проведении спортивных мероприятий, в надписях и сообщениях в транспорте, во время обслуживания пассажиров, на вывесках и дорожных знаках, в науке.

Большинство положений языкового закона вступили в силу в течение двух лет. С 16 июля 2021-го госслужащие начнут сдавать экзамены на знание языка, которые разработала Национальная комиссия по стандартам государственного языка. Отныне не менее половины книг издатели в течение года должны печатать на украинском языке. 50% наименований книг в магазинах должны быть на государственном языке. Использование украинского станет обязательным в фильмах и сериалах на телевидении.

После этого не введенными останутся несколько норм. В январе 2022-го украиноязычную версию будут обязаны иметь всеукраинские газеты и журналы, с июля того же года - сайты компаний. С 2024-го государственный станет обязательным в региональной прессе, а квоты на программы на украинском языке на общенациональном телевидении и радио возрастут с 75 до 90%, на местном - до 80%. В январе 2030-го начнет действовать норма о проведении ВНО только на украинском.

- Из новых норм, которые вступают в силу, очень важная статья относительно телевидения. Фильмы иностранного производства в эфире уже давно показывают с украинским дубляжом. А сериалы наших каналов и некоторых производителей для телевидения - на русском. Их еще хотят продать на русский или казахский рынки, - говорит Тарас Шамайда. - При этом ленты снимают так, что не ясно, в какой стране происходит действие. Зрителей превращают в "адиннарод", о котором говорит Путин. Это только для того, чтобы олигархи могли заработать побольше рублей. Будто свет сошелся клином на России и ее языке. Наши фильмы должны снимать и демонстрироваться на украинском. Для экспорта можно дублировать, как делают во всем мире.

Есть ли угроза для языкового закона от действующей власти?

- Нам важно, чтобы закон выполняли и чтобы все нормы вступали в силу вовремя. Была атака на положение относительно школ, год тому назад - законопроект Бужанского. Его не приняли. Потом пытались сорвать переход сферы услуг. Сейчас - телеканалов.

Еще некоторые "слуги" из Харькова вместе с местными ректорами хотят русский язык для вузов. Распространяют миф, что его хотят иностранцы. Марокканцев и индийцев в Киеве и Львове устраивает английский и украинский язык преподавания. А в Харькове, если верить "слугам народа", жить не могут без русского. Это абсурд. Проблема не в иностранцах, а в русификаторах.

Нельзя сказать, что власть ведет открытую войну против языка. Если она это сделает, окончательно потеряет поддержку людей. В монобильшинстве есть и русификаторы, и защитники языка, и огромное "болото", которое выполняет любые указания сверху.

В какой сфере больше всего нарушений языковых норм?

- Сфера услуг - самая массовая, поэтому по ней больше всего жалоб уполномоченному. Но это не значит, что она самая проблемная. Там ситуация выравнивается.

Следует переориентировать аудиторию на англоязычный сегмент интернета в противовес российскому

Чрезвычайно важны нарушения в образовании. Они формируют языковое поведение будущих граждан Украины. Плохая ситуация в спортивных школах. По закону, занятия в них должны быть на государственном. Это массово нарушается. Из них получаются потом футболисты, которые не могут сказать два предложения на украинском.

Еще на одну важную сферу обратил внимание секретарь СНБО Алексей Данилов - смартфоны, интернет, соцсети и видео. Это российский контент в Ютюбе, тик-токе, играх и телефонных приложениях. Они влияют на детей даже в украиноязычных семьях.

Это вопрос национальной безопасности и единства, большая угроза. Следует создавать больше украинского контента и делать его модным, а также переориентировать аудиторию на англоязычный сегмент интернета в противовес российскому.

Насколько важен языковой вопрос сегодня?

- Большинство людей не думает о воздухе, но без него задыхаются. С языком так же. Основная масса людей, и не только в Украине, не интересуются вопросами языка. Если белорусов спросить, какая у них ситуация с языком, большинство ответит: "Никаких проблем с языком". Угрозу русификации мало кто осознает. Пока вслед за российскими СМИ, партиями и агитками не приходят танки с зелеными человечками.

Языковые процессы сложны и их анализируют специалисты. Хотя многие люди на подсознательном уровне понимают, что распространение чужого языка - это угроза. Язык - одна из ключевых основ национальной идентичности. Без него не было бы государства.

Для активных и сознательных людей язык важен. Только безответственные политики манипулируют этой темой. Это недопустимо, потому что украинский должен объединять страну.

Правительство Египта распорядилось дублировать информацию в гостиницах на украинском. Об этом сообщил министр туризма и старины Египта 50-летний Халед Аль-Анани: "Я был в Украине с официальным визитом. И это была первая просьба ко мне. Туристы любят, когда им предоставляют услуги на украинском языке".

29 июня на пляже в польском городе Познань прохожий избил отдыхающего, который разговаривал на украинском языке. Кричал украинцам, чтобы те убирались. Затем начал драться. Ударил мужчину ногой по голове так, что тот потерял сознание. Люди поймали нападающего. Он был пьян. Находится под стражей.

Футболисты не виноваты. При отсутствии инструкций или рекомендаций со стороны Украинской ассоциации футбола они пользуются удобным им языком, не задумываясь об альтернативе. Это естественно. Если бы не закон о языке и регламент Верховной Рады, часть нардепов до сих пор говорила бы на русском в зале заседаний. Часть политиков без проблем позволяют себе общаться на русском на ток-шоу или во время интервью. Что уж говорить о футболистах

Сергей Стуканов, 37 лет, журналист, отреагировал на волну критики в соцсетях относительно футболистов украинской сборной, которые общались с журналистами на русском. Предложил ассоциации футбола составить правила с требованием пользоваться украинским в публичных выступлениях