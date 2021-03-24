- Многие поднимают без толку шум вокруг языкового вопроса. Тратят усилия на борьбу с другими языками. Это не поощряет интересоваться украинским и изучать его. Стоит прежде всего показывать ценность своего, - говорит 22-летний Андрей Шимановский из Львова.

Создает видеоролики о языке и распространяет в популярном среди молодежи тик-токе.

В них обыгрывает нормы правописания, ударения, руссизмы, редкие слова и скороговорки. Просмотрев их, пользователи проявляют интерес к языку. На страницу Андрея Шимановского подписались более 150 тыс. поклонников.

Родился блогер в поселке Довбыш Барановского района Житомирской области. Дома и со знакомыми разговаривал на суржике. Во время учебы в Киевском национальном университете театра, кино и телевидения им. Ивана Карпенко-Карого общался на литературном украинском. После занятий часто переходил на русский. Тогда же понял важность государственного языка.

- Я актер. Но во время локдауна весной прошлого года не мог заниматься творческой работой. Решил снимать что-то интересное и публиковать в интернете, - рассказывает Андрей Шимановский. - Имел такие замыслы и раньше, но не доходили руки. В университете много изучал литературное произношение и особенности речи. Решил это использовать.

Посмотрел каналы, которые уже работали по таким направлениям. Такого, что хотел видеть я, не нашел. Решил первым показать, как правильно говорить. Указывать на самые распространенные ошибки. Создал формат, когда за 15 секунд можно объяснить три правила.

На своих страницах пишете о "языковых марафонах". Что они дают?

- Бывает, людям нравятся мои ролики и используемый в них подход к изучению языка. Но они хотят получать знания интенсивнее. Тогда договариваемся об индивидуальном курсе. Общаемся, я оцениваю начальные знания и навыки. Обсуждаем желаемый результат.

Разрабатываю задания, записываю обучающие видео и рассылаю. Работу планирую по четырем направлениям - законы литературного языка, постановка голоса, дикции и дыхания. В прямом эфире прослушиваю и даю советы. Человек сразу прокачивает не только знания, но и навыки.

Украиноязычные видео распространены в сети?

- У нас достаточно наполнения в ютюбе на украинском языке на любую тему. Мой сосед по квартире Виталик Гордиенко ведет канал "Отряд киноманов". Много общается с коллегами. По ним вижу, что украинский ютюб занимает хорошие позиции и развивается.

Но существует довольно давний стереотип, что украинский сегмент ютюб-каналов уступает российскому. Но это не потому, что у нас нет необходимого наполнения. Просто многие зрители не знают о существовании среди украинских каналов нужного им. Включают первое, что попадает под руку. Это часто российские блогеры, которые больше тратят на рекламу и раскрутку.

Проходит два года с момента принятия языкового закона. Его нормы постепенно вступают в силу. Как оцениваете положение украинского в общественном пространстве?

- В университете бывало по семь-восемь пар и мы все время говорили на украинском. Но за пределами вуза везде попадались русскоязычные друзья, их знакомые и соседи. На улицах русского было много, сейчас его количество уменьшилось. Около половины - пользуются украинским.

Четвертый месяц живу во Львове. Здесь люди в основном украиноязычные. Как-то приехала знакомая из Харькова и была первая, с кем пришлось говорить по-русски. Затем слышал его от других, но это единичные случаи.

На украинизацию страны нужно много лет. Ускорить ее может качественная культура. Интересные музыка, кино, литература вызывают увлечение языком. Должны раскручивать украинских авторов. Многие из них создали достойные вещи. Я выделяю поэтов начала XX века Михаила Семенко и Богдана-Игоря Антонича. Они привлекают внимание необычным владением словом и увлекательными произведениями.

Где ролики об украинском наиболее популярны?

- Среди моих зрителей идет постоянное соревнование между Киевом и Львовом. На них приходится ориентировочно по 20 процентов. Но эти цифры все время меняются. К лидерам по просмотрам присоединяется Одесса.

Отличается ли украинский язык на улицах современных Киева и Львова?

- Да, отличия есть. Прежде всего - в ударениях слов. Во Львове продолжают пользоваться заимствованиями из польского. Но это не критично. Диалекты имеют право на существование. Они сформировались в регионах из-за исторических изменений. Это результат органического развития речи.

Не стоит путать с суржиком. Это - зло. Возникает тогда, когда человек начинает употреблять иностранные слова. Самый распространенный пример - перемешивание украинского и русского. Следует с этим бороться.

Соблюдение одинаковых норм и правил важны лишь для литературного языка. Он - основа для делового общения. Еще средство для взаимопонимания людей из разных уголков Украины. Поэтому должны ценить его как одно из наибольших достижений.