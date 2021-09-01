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четверг, 02 сентября 2021 00:45

"Многие люди хотят заговорить, но не могут решиться"

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Инициатива "Учи на украинском" 19 августа на Владимирской горке в столице представила и запустила акцию Мовомаратон. К ней присоединились 5 тыс. человек, которые хотят начать общаться на украинском или улучшить знания языка. Организаторы будут проводить дистанционные тренинги.

- Больше всего желающих принять участие в акции оказалось в Киеве, Харькове, Днипре, Одессе и других крупных городах. Есть из-за границы, - говорит координатор проекта "Учи на украинском" Иванна Кобелева, 32 года. - В течение месяца участники Мовомаратона ежедневно будут получать через интернет задания и учебные материалы, будут проходить занятия. Так должны преодолеть языковой барьер. Будут общаться с тренерами и между собой.

Мовомаратон посвятили 30-летию независимости Украины. Запланировали в течение 30 дней проводить по одному занятию. Завершат 19 сентября. Тогда в Киеве проведут семейный фестиваль, посвященный украинскому языку. Встречи устроят и в других городах, где есть большое количество участников Мовомаратона.

Что останавливает людей, которым трудно перейти с русского на украинский?

- Больше всего мешает окружение. Семья, друзья и коллеги часто говорят на русском. Когда человек переходит на украинский, это их удивляет. Начинают приставать с вопросами, интересоваться все ли в порядке? Бывает, что реагируют грубо. Это вредит.

Поэтому психологи, с которыми мы консультировались, советуют начинать общаться на украинском с посторонними людьми или новыми знакомыми. Они не будут удивляться. Будут воспринимать вас как украиноязычного человека и сами будут подстраиваться.

Что посоветуете сделать участникам в первую очередь?

- Первым делом настроить смартфоны и компьютеры на украинский. У многих языком пользования автоматически заложен русский. На первый взгляд, это вроде мелочь, но важный и эффективный шаг.

Чем будете заниматься во время тренингов?

- У нас есть занятия, посвященные украинскому правописанию 2019 года. Люди знакомятся с нововведениями, сравнивают с предыдущими нормами. Мы разбирали употребление буквы "г". Обсудили использование звательного падежа. Люди начали пользоваться им, обращаясь к родственникам и друзьям.

Обсуждали диалектизмы. Участники Мовомаратона с удовольствием называли слова, которые характерны только для их регионов. Другие подбирали соответствия из своих местностей.

В будущем будет занятие по юмору. Обсудим украиноязычные карикатуры и смешные коллажи, поучимся их делать. Это то, что популярно в соцсетях и интересно всем.

Запланировали провести встречу по брани. Для нее подготовили отрывки из "Энеиды" Ивана Котляревского и "Бабы Параски и бабы Пелажки" Ивана Нечуя-Левицкого. Не призываем использовать брань. Но предлагаем ознакомиться, какой изысканной, интересной и колоритной она может быть.

Вы занимаетесь популяризацией языка. Насколько положение украинского изменилось в последнее время?

- Мне кажется, что украинского языка стало больше. Языковой закон и квоты легализовали его. Людям теперь не нужно объяснять, почему говорят именно на государственном. Особенно приятно, что в сфере обслуживания и образовании обязаны использовать украинский. Стало больше его на радио и телевидении.

Многие хотят начать говорить, но не могут решиться. Их сейчас не меньше, чем во время предыдущего Мовомаратона, который проводили в 2016-м, тоже к юбилею независимости. Имели так же 5 тысяч участников.

Чем отличается нынешняя акция от предыдущей?

- Тогда делали все своими усилиями. В этом году выиграли грант от Министерства молодежи и спорта Украины и имеем возможность приглашать лекторов и тренеров.

Часть потратим на деятельность инициативы "Учи на украинском". В рамках ее деятельности помогаем украинизировать занятия внешкольных кружков и секций, освоить язык преподавателям и тренерам. Они обязаны пользоваться государственным по закону. Такая помощь сейчас востребована. В апреле 2021 года мы не смогли принять всех желающих пройти тренинги. Пришлось ограничиться тысячей.

Автор: Игорь ШЕВЧУК
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