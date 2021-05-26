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четверг, 27 мая 2021 06:31

"Искала что-то легкое и веселое. Оказалось, такого нет"

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- Воюем с врагом, который говорит по-русски. Это основание отмежеваться от него и толчок пользоваться украинским. Удивительно, если кому-то такой причины недостаточно, - говорит 37-летняя Ольга ДУБЧАК, автор книги "Слышать украинский. В мире звуков и букв".

Она родилась в русскоязычной семье в Киеве. Училась на филологическом факультете педагогического университета.

- Специальность в вузе не заставила меня перейти на украинский, - рассказывает. - Толчок дала оранжевая революция. На Майдане царила украинская атмосфера, и одногруппник сказал: "Как нам не стыдно говорить по-русски". Это был переломный момент.

С чего начинать русскоязычным? Как решится говорить на государственном?

- Есть много знакомых, которые переходили на украинский. Им было трудно. Думали, будут легко говорить, как и на русском. Но нужны усилия. Можно относиться к этому как к вызову или соревнованию. Получите огромное моральное удовлетворение. Не знаю ни одного случая, когда человек перешел бы на украинский, а потом отказался и вернулся на русский.

Для лучшего владения языком советуют читать, смотреть фильмы и слушать музыку. Но сейчас все в большей степени сводится к соцсетям. Дает ли чтение постов тот же эффект, что и книги?

- Определенный эффект это дает, но никто не гарантирует их грамотность. Поэтому печатную продукцию ничто не заменит. Одно время считали, что она выходит из употребления, становится неинтересна. Но это не так. Чтобы учить язык и умело им владеть, нужно много читать. Печатные издания проходят много этапов подготовки. Поэтому имеем если не образцовую, то оптимальную продукцию для чтения на украинском правильно. Кто пишет в интернете - не имеет цензора, редактора и корректора. А это значит, "пишу, как хочу".

Что подтолкнуло к написанию книги?

- Приходилось изучать украинский всю жизнь. Но не встречала серьезные работы, которые заинтересовывали бы и легко читались. Я преподавала и выработала собственную методику. Не углублялись с учениками в академическую науку, а с юмором и интересными моментами рассматривали языковые явления. Это лучше запоминалось. Много лет искала что-то легкое и веселое. Оказалось, такого нет. Пришлось сделать.

Важна ли для современного человека грамотность?

- В мире популизма и безумных ритмов грамотность - последний оплот, за который можно держаться. Звучит забавно, но она имеет психотерапевтическое воздействие. Грамотные тексты приятно почитать, усвоить и получить удовольствие. Неграмотный - вызывает плохие эмоции.

Если у человека во время чтения возникает больше вопросов, чем ответов, то текст плохой. Наш речевой аппарат преимущественно сам знает, как говорить правильно. Так подсознание работает с текстами.

В последнее время все чаще пользуются терминами, которые пришли из английского. В то же время есть портал "Словотвір", где предлагают истинно украинские заменители. Как относитесь к этому - должны говорить, как в оригинале, или придумывать свое?

- Придерживалась бы золотой середины. Язык - живой организм. Нельзя оставить что-то одно - только англицизмы или ко всему подбирать украинские названия. Есть иноязычные общеупотребительные слова. Они понятны, их нет смысла заменять. Но молодежь часто злоупотребляет терминами, которые мало кто понимает. Надо отбросить насажденное извне русское, пользоваться родным. Употребляют слова вроде "хайп", "криндж", "токсик", "чилл". Даже я их порой не понимаю. Чувствую себя не очень комфортно, хотя и к старым людям себя не причисляю. Надо лезть в поисковик и выяснять о чем говорят.

Есть мнение, что самый чистый или правильный украинский язык сохранили в диаспоре. Другие говорят о Львове, где его не запрещали, как в Российской империи. Или о Полтавщине, где творил Котляревский или Черкасщине Шевченко. Где и от кого можно услышать чистый украинский?

- Есть два языка - это разговорный и литературный, закрепленный в правописании. Живая речь лежит в основе литературного языка. Последняя базируется на центрально-украинских диалектах, к которым относится язык Котляревского и Шевченко. Поэтому правильный разговорный можно услышать в центре Украины.

Язык Галичины и Волыни - украинский, но относится к западно-украинскому диалекту. Сообщество в диаспоре отделено от естественной среды бытования украинского и время вырабатывает собственные правила. Это нормально, но их произношение нельзя считать правильным.

Украинцам удастся преодолеть чувство неполноценности и ценить свой язык?

- На протяжении веков должны были доказывать кому-то и самим себе равноправие и равноценность украинского языка с другими. Григорий Квитка-Основьяненко создал "Марусю", чтобы показать - на украинском можно писать серьезные вещи. Сейчас вижу прогресс благодаря государству, которое приняло законы о языке и украинском дубляже, помогло украинскому рынку книг, запретив ввоз российской печатной продукции.

Почему важно пользоваться государственным языком?

- В романе чешского писателя Ярослава Гашека "Бравый солдат Швейк" у героя спросили: "Швейк, а почему вы говорите на чешском языке?" Он ответил: "Потому что я - чех". Украина имеет государственность, сознательное общество, древнюю культуру.

Автор: Михаил ТАНАСІЙЧУК
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