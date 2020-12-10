Когда возникло и какое имело значение слово "борщ"

На YouTube-канале Hwitaz Bero рассказали о происхождении слова "борщ".
В древности им называли растение борщевик. Из нее готовили суп.
В XVI в. в Украине появилась красная свекла. Тогда в суп начали класть ее листья. Из корня свеклы делали квас. Его тоже стали называть борщом.
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Название блюда происходит от праиндоевропейского корня со значением "нечто острое".
Создали таблицы, которые показывают происхождение украинских слов "дякую" и "січень". Слово "січень" попало к украинскому языку через древнеславянские с праиндоевропейской.
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