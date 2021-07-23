"Чарка до сніданку" это не "рюмка к завтраку - историк о вопросе языка

Ярослав Грицак рассмотрел языковой вопрос в своей новой книге "Преодолеть прошлое: глобальная история Украины". Фото: "Збруч"

Книга историка Ярослава Грицака "Подолати минуле: глобальна історія України" скоро выйдет в издательстве "Портал".

Автор рассматривает и вопросы истории украинского языка, сообщает НВ.

"Одним из главных российских аргументов, почему украинцы и русские - это один народ и, соответственно, должны жить в одном государстве, является аргумент языка. Мол, их языки происходят из общего источника и настолько близки между собой, что не требуют переводчика. Долгое время русские и украинцы якобы даже говорили на одном языке. Разницы возникли только в ХVI веке, в результате полонизации тех земель, которые вошли в Речь Посполитую. Поэтому украинский язык является искусственным творением, так же, как украинская нация и украинское государство. Над этими аргументами легко иронизировать. Да, действительно, украинская "чарка до сніданку" звучит почти так же, как "рюмка к завтраку!" И происхождения у них "общее": чарка - древнеславянское, рюмка - немецкое", - пишет он.

По мнению Грицака все языки являются искусственными. Разницы между российскими и украинскими диалектами наблюдались еще до образования Речи Посполитой. Близость украинского и русского языков можно объяснить тем, что русский последние два века был в широком употреблении на украинских землях. Украинцы из диаспоры не понимают русского.

Россияне - вообще не славяне

"С украинской стороны можно услышать другой аргумент. Россияне - вообще не славяне, а славянизированные финно-финны, и украинский язык старше русского и такой же древний, как похожий на него санскрит, или еще древнее, и им якобы разговаривали еще арии. В дополнение она еще и морально чище, потому что не имеет мата. На самом деле украинский язык сформировался более или менее в том же времени, что и другие европейские языки - то есть в раннемодерную эпоху. В нем, как и в каждом языке, есть своя нецензурная лексика. Другое дело, что под давлением языковой русификации последних десятилетий она почти совсем забылась - ее вытеснила "общепринятая" русская", - говорится в работе Грицака.

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Формирование украинского языка заняло почти тысячу лет. Первые его письменные следы прослеживаются в древнерусских надписях на стенах Софийского собора в Киеве.

"В этих надписях проступают черты, которые присущи современному украинскому языку и не свойственны русскому: звательный падеж ("Марку", а не "Марк"), особая форма дательного падежа ("Петрові", а не "Петру") и украинская версия имени князя ("Володимир", а не "Владимир"). Украинизмы просматриваются в Реймском Евангелии, одном из старейших текстов, происходящих из украинской территории. Однако эти следы есть лишь единичными вкраплениями. Евангелие, как и значительная часть граффити, написанно на церковнославянском языке. Или, точнее сказать, "на церковнославянском языке украинской редакции", - пишет Грицак.

В древности племена славян говорили на разных языках. Одного "древнерусского языка" не существовало. Но украинского, белорусского и русского языков тогда тоже не было. Был материал для их создания. Филологи выделяют пять крупных регионов, на основе которых формировались современные восточнославянские языки: киево-полесский, галицко- подольский, полоцко-смоленский, новгород-северский и муромо-рязанский. Украинский язык создавалась на базе двух первых, русский - двух последних, белорусский - на основе третьего региона.

"Древнерусского языка" не существовало

"Русская речь как речь делопроизводства пережила княжескую Русь и была официальным языком в Великом Литовском княжестве, на тех его землях, которые затем вошли в состав Речи Посполитой, а также в Молдавии. Эта делопроизводственная речь со временем эволюционировала в так называемый "простой" язык. Среди филологов нет единого мнения, что это была за речь. Проще было бы обозначить ее как переходный гибрид от языка делопроизводства к литературному языку. Кроме официальных документов, ею писали полемические произведения, поэзии и первые драмы. Она содержала много украинских элементов, но больше напоминала современный белорусский - по причине того факта, что главными центрами русского культурной жизни в Речи Посполитой были Вильнюс, Полоцк и Смоленск. На рубеже XVI и XVII веков они постепенно теряют свой вес в пользу Львова, Острога, Луцка и Киева. Это привело к тому, что русская "простая" речь все больше обретала украинские черты. С другой стороны, благодаря заимствованиям из польского, немецкого, чешского и латинского языков по своему словарному составу она стала ближе к западнославянским, чем к церковнославянскому и русскому. Когда казацкие земли перешли под власть московского царя, великорусские чиновники должны были нанимать переводчиков, чтобы найти общий язык с малороссами", - говорится в книге "Преодолеть прошлое: глобальная история Украины".

Казацкая старшина в религиозной жизни использовала церковнославянский язык, вела делопроизводство на западнорусском, а с казаками, крестьянами и слугами разговаривала на местном диалекте. В ХVII - XVIII веках из этих языков развился староукраинский.

Русская "простая" речь все больше обретала украинские черты

"Этот языковой взлет прекращается в конце XVIII века. В Речи Посполитой интенсивнее западнорусского развивался старопольский. Ему удалось то, что не удалось западнорусскому - почти полностью вытеснить сакральный латинский язык как язык образования и высокой литературы. Он также вытеснил и "простой" язык. Польский распространился не только среди светских, но и среди церковных элит, и не только среди греко-католиков или протестантов, а также православных. Параллельно ослабляется роль русского языка как одного из двух языков делопроизводства в Речи Посполитой, а в 1696 году его официально лишают этого статуса", - пишет Грицак.

После поражения гетмана Ивана Мазепы этот язык украинский начала русифицироваться. Первым произведением на новом украинском языке стала поэма Ивана Котляревского "Энеида".

"Эта речь не была чисто крестьянской. Устной культуре традиционного крестьянского общества не хватало понятий для выражения сложных чувств и мыслей. Скажем, крестьяне знали, что нищему при церкви нужно дать милостыню, а гостя следует накормить и обеспечить ночевкой - но крестьяне не знали слов "жертвенность" или "гостеприимство". Нужные слова приходилось заимствовать или перековывать из языков высокой культуры. Поэтому каждая современная речь по определению была синтетической - то есть создавалась из нескольких источников. Шевченко творил свой язык на основе трех украинских диалектов - юго-восточного, северного и северо западного, элементов церковнославянского языка, а также языкового материала ранних украинских литературных произведений", - указывает Грицак

В Российской империи стремились не допустить украинскому стать языком образования и церкви. Украинская революция расширила сферы употребления украинского языка.

"1920-е годы были высшей точкой в ​​развитии украинского языка. Официальная украинизация "сверху" и неофициальная украинизация "снизу" суммарно создали эффект: украинский становился языком модерности. Но даже в этой точке наивысшего подъема он упирался в стеклянный потолок. Потому что, во-первых, так и не стал публичным языком в крупных городах. Достижение такой цели требовало нескольких поколений, а не одного десятилетия. Во-вторых, украинский язык не достиг командных высот советского государственного аппарата - большевистской верхушки, карательных органов и руководства армии", - пишет Грицак.

Со свертыванием украинизации сферу использования украинского языка начали сужать. Правописание приблизили к русскому. Образовательная реформа конца 1950-х отменила обязательное изучение украинского языка в школах. В те времена русский считался языком городов и образованных людей.

После развала СССР государственный статус украинского языка закрепили в Конституции Украины 1996 года.

Правописание приблизили к русскому

"В Украине нет проблемы с государственным статусом украинского языка. Вокруг этого вопроса в последние годы сложился устойчивый консенсус. Споры касаются статуса русского. Хотя большинство жителей Украины называют украинский родным, общаются они на русском. Многие из них требовали придать русскому статус второго государственного языка. С этим тоже не было бы проблемы. Ирландия и Канада имеют два государственных языка, Бельгия и Люксембург - три, Сингапур - четыре, Южно-Африканская Республика - тринадцать, а Боливия - аж тридцать семь. Страны, имеющие более чем один государственный язык, как правило, это государства с колониальным прошлым. Один язык - язык метрополии, остальные являются местными языками. Украина была колонией, но колонией своеобразной. Ни ирландская, ни канадская, а тем более сингапурская или боливийские элиты не допускались к управлению империей. Украинцы же допускались, и то дважды: первый раз в ХVIII веке, во второй раз - после смерти Сталина. Их влияние на формирование языка и культуры обеих империй был большим", - йдетьсяу книжке.

По мнению историка, языковой сепаратизм в Украине, за исключением Крыма, нигде не был сильным. В Донецке до войны русская идентичность по популярности уступала украинской. В независимой Украине язык с идентичностью не связаны. Среди русскоязычных много людей, которые считают себя украинцами.

"Подавляющее большинство жителей Украины не считает языковую проблему ни главной, ни даже важной. Содержать напряжение в языковом вопросе "помогают" два фактора. Во-первых, оно имеет большой эмоциональный потенциал и более говорит к сердцу, чем к разуму. И благодаря этому идеально поддается на политические манипуляции, особенно во время выборов. Вторым фактором является Россия. Вряд ли в Квебеке мог бы свободно развиваться французский язык, если бы Франция напала на Канаду. Ситуация выглядит патовой. Те, кто требует статуса русского языка как второго государственного, угрожают, что иначе Украина распадется. Те, кто выступает против, считают, что Украина распадется как раз тогда, когда русскому языку предоставят такой статус", - говорится в работе.

У языка большой эмоциональный потенциал и более говорит к сердцу, чем к разуму

По мнению Грицака, лучшим выходом было бы трехъязычие Украины - когда владение английским станет условием успешной карьеры. Причиной сильных позиций русского языка в Украине является статус мирового языка. Но этот статус она теряет.

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"Языковой вопрос стал еще одним "подарком", который прошлое сделало современной Украине. Оно имеет глубокие исторические корни, поэтому вряд ли удастся решить его быстро. Общая историческая тенденция показывает, что практика языковых запретов и репрессий наименее успешна. Она может на время загнать этот вопрос под поверхность, но попытки наглухо накрыть его могильной плитой бесполезны. Это, в частности, свидетельствует судьба украинского языка в Российской империи и Советском союзе. И наоборот: либеральная демократия дает лучшие шансы на его более или менее удовлетворительное решение - так как выступает против любой языковой дискриминации. Большой вопрос, станет ли Украина либеральной демократией. Она движется в этом направлении, и даже если и станет, то это займет много времени", - считает Грицак.

Львовянка 4-летняя Кристина Дуда ведет блог об украинском языке. Ее мать Леся Дуда основала языковую мастерскую "Слово на нОво". На курсах у нее носители языка улучшают свой украинский. Также она создала проект изучения языка детьми. Подала его на конкурс в украинском культурном фонде. Однако программа "Дети культуры", в рамках которой проходил конкурс, имеет условие - 25% финансирования авторы проекта должны собрать на платформе "Спильнокошт".