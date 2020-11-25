Языковеда приговорили к ссылке

 
Ексклюзивы
1/5
Будет провал по всему миру: экономист сделал прогноз на черную пятницу
Будет провал по всему миру: экономист сделал прогноз на черную пятницу
1 Просмотров: 549
Черная пятница в Украине началась досрочно: как будет проходить главная распродажа этого года
Черная пятница в Украине началась досрочно: как будет проходить главная распродажа этого года
Просмотров: 747
Инфекционист объяснил, как правильно определять насыщение крови кислородом
Инфекционист объяснил, как правильно определять насыщение крови кислородом
Просмотров: 2331
"Не хватает только сала, водки и вареников". Неделя в цитатах от GAZETA.UA
"Не хватает только сала, водки и вареников". Неделя в цитатах от GAZETA.UA
Просмотров: 702
"Зеленский забывает, что и кому поручал" - бывший генпрокурор
"Зеленский забывает, что и кому поручал" - бывший генпрокурор
Просмотров: 1719
"Такую красоту не просто найти в Европе и Америке": открыли тропу Шептицкого
"Такую красоту не просто найти в Европе и Америке": открыли тропу Шептицкого
1 Просмотров: 6435
Зеленскому придется продвигать реформы и ограничивать олигархов
Зеленскому придется продвигать реформы и ограничивать олигархов
Просмотров: 405
Посадок, о которых говорил Зеленский, нет. Есть совковые коллегии Венедиктовой - Рябошапка
Посадок, о которых говорил Зеленский, нет. Есть совковые коллегии Венедиктовой - Рябошапка
1 Просмотров: 738
"ОП контактировал с Конституционным судом, просили, чтобы решение было после местных выборов" - Рябошапка
"ОП контактировал с Конституционным судом, просили, чтобы решение было после местных выборов" - Рябошапка
1 Просмотров: 693
Почему украинцы доверяют доллару и когда будут считать надежной гривну: мнения экспертов
Почему украинцы доверяют доллару и когда будут считать надежной гривну: мнения экспертов
Просмотров: 558
Фото
Все фото
10
4
24
11
5
Абсент или полыневка - 20 малоупотребительных украинских синонимов
Абсент или полыневка - 20 малоупотребительных украинских синонимов
26 лет назад украинский язык провозгласили государственным в УССР
26 лет назад украинский язык провозгласили государственным в УССР
Веселые отличия русского и чешского языков
Веселые отличия русского и чешского языков
Украиноязычный довоенный Харьков в фотографиях
Украиноязычный довоенный Харьков в фотографиях
От &quot;Наташи&quot; до &quot;кацапа&quot;: прозвища русских в мире
От "Наташи" до "кацапа": прозвища русских в мире
Видео
Все видео
Сегодня отмечают День украинской письменности и языка
Сегодня отмечают День украинской письменности и языка
Для чего на самом деле советская власть проводила украинизацию
Для чего на самом деле советская власть проводила украинизацию
Почему украинец в большом городе переходил на русский
Почему украинец в большом городе переходил на русский
Создали словарь, который поможет понимать "Энеиду" Котляревского
Создали словарь, который поможет понимать "Энеиду" Котляревского
Гетман Разумовский в Петербурге принципиально не переходил на русский
Гетман Разумовский в Петербурге принципиально не переходил на русский
Интервью
1/5
Следовать мировым трендам, но с опозданием - эксперт рассказал, чем будет отличаться наш автомобильный рынок от стран ЕС через 10 лет
Следовать мировым трендам, но с опозданием - эксперт рассказал, чем будет отличаться наш автомобильный рынок от стран ЕС через 10 лет
Просмотров: 270
Думать о бизнесе наперед и действовать в рамках закона: директор "ШвидкоГроші" рассказал о 10-летнем пути компании
Думать о бизнесе наперед и действовать в рамках закона: директор "ШвидкоГроші" рассказал о 10-летнем пути компании
Просмотров: 90
"Власть может ускорить евроинтеграцию или будет сметена" - Евгений Дикий
"Власть может ускорить евроинтеграцию или будет сметена" - Евгений Дикий
Просмотров: 306
Заманивание айфонами и "контролеры" у участков: как прошли выборы
Заманивание айфонами и "контролеры" у участков: как прошли выборы
Просмотров: 153
В преподавании мы остались на уровне 80-90-х годов прошлого века — проректор КНУ
В преподавании мы остались на уровне 80-90-х годов прошлого века — проректор КНУ
1 Просмотров: 1683
Колонка
Роман Шахрай
Роман Шахрай
24 ноября 2020
Просмотров: 486
Злата
На початку 2012 року мені довелося переїхати зі столиці в рідне містечко. Занедужала мати. Їй треба було видалити жовчний міхур. Мала вже 70, тому ...
среда, 25 ноября 2020 12:56

Языковеда приговорили к ссылке

  Комментировать
Языковеда приговорили к ссылке
Всеволод Ганцов разработал учение об украинских диалектах. Фото: UAHistory

25 ноября 1892 года в Чернигове родился украинский языковед и лексикограф Всеволод Ганцов.

Со школы он начал заниматься украинской и русской диалектологией и историей языка. Его 1-й научной публикацией стало "Описание говора села Патюты Козелецкого уезда Черниговской губернии".

С 1 октября 1918 года Ганцов получил командировку в Киевский университет святого Владимира с повышенной профессорской стипендией сроком на 2 года. С 21 февраля 1919 года он начал работать в Украинской академии наук как постоянный член и секретарь Комиссии по составлению академического словаря живого украинского языка. Был руководителем комиссии с июня 1920 года по август 1929 года.

С 1922-го Ганцов вошел в состав научно-исследовательской кафедры языкознания при Киевском университете как научный сотрудник. С 1925 года избран действительным членом кафедры и руководителем ее секции украинского языка. Занимался диалектологией, историей украинского языка, украинского правописания, лексикографии. В работе "Диалектологическая классификация украинских говоров" он разработал научные основы диалектологического разделения украинского языка.

Ганцов стал автором раздела "Фонетика" в проекте украинского правописания 1926 года. С 5 декабря 1927-го по 21 февраля 1929 год находился в заграничной командировке в Берлинском университете. Там познакомился с методикой организации труда по составлению лингвистического атласа немецкого языка. Виделся с украинскими эмигрантами.

21 августа 1929 года Ганцова арестовали по обвинению в причастности к фальсифицированном ГПУ "Союзу освобождения Украины". Обвинение отрицал, но был приговорен к 8 годам лишения свободы с ограничением в правах на 3 года якобы за работу на СВУ. Суд заявил, что он получал задания от эмигрантов в Берлине.

После 21 августа 1937 года Ганцова продолжали удерживать в Соловецкой тюрьме. В мае 1938 года он получил еще 8 лет исправительно-трудовых лагерей. На его ходатайства не отвечали.

Всеволод Ганцов вышел на свободу в декабре 1946 года. Отправился в Запорожскую область, где в Обиточненском агрономическом техникуме работала его сестра и где жила 80-летняя мать. Благодаря поддержке других языковедов он получил должность внештатного сотрудника Института русского языка АН СССР в секторе "Словаря языка А. С. Пушкина". В декабре 1949 года Ганцова снова арестовали и бросили за решетку во Владимирскою следственную тюрьму. Его объявили социально опасным элементом и сослали в деревню Караул Усть-Енисейского района Таймырского национального округа.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Утвердили новое украинское правописание

Осенью 1956 года языковед смог вернуться в Украину. Постоянно жил в Чернигове. Его научные достижения признавали ученые, но власть не давала ему реабилитацию. Он писал письма к руководителям СССР. 1958-го Ганцова реабилитировали и назначили пенсию в 52 рубля. Учли только работу бухгалтера на севере.

Всеволод Ганцов умер 5 октября 1979 в Чернигове.

Ученый Иван Огиенко призвал священников читать Евангелие на украинском языке 24 сентября 1919-го. Обращение стало одним из первых после назначения его на должность министра культов УНР. В те времена украинцы пытались создать независимую от России поместную церковь.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Языковеда приговорили к ссылке». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
25
ноября

Языковеда приговорили к ссылке

Самое читаемое
В эротическом наряде: раскованная блондинка с 4-м размером груди покоряет сеть
В эротическом наряде: раскованная блондинка с 4-м размером груди покоряет сеть
10
 Просмотров: 21591
ОПЗЖ таскали веревкой девушку в вышиванке и венке. В сети назвали их &quot;долбо**ами&quot;
ОПЗЖ таскали веревкой девушку в вышиванке и венке. В сети назвали их "долбо**ами"
 3 Просмотров: 11169
&quot;Нагота - символ женской революции&quot; - польская топ-модель снялась обнаженной для глянца
"Нагота - символ женской революции" - польская топ-модель снялась обнаженной для глянца
5
 Просмотров: 10089
В Украине начали действовать обновленные правила дорожного движения
В Украине начали действовать обновленные правила дорожного движения Просмотров: 7290
Мать узнала о гибели 17-летнего сына из соцсетей
Мать узнала о гибели 17-летнего сына из соцсетей Просмотров: 5022
Історія мови
У слов "сокира" и "секс" обнаружили общее происхождение
У слов "сокира" и "секс" обнаружили общее происхождение Просмотров: 990
Министерство образования поддержало программу русификации
Министерство образования поддержало программу русификации
 Просмотров: 1197
Сегодня отмечают День украинской письменности и языка
Сегодня отмечают День украинской письменности и языка
 Просмотров: 189
Украинскому языку предоставили новый статус
Украинскому языку предоставили новый статус
 Просмотров: 882
Для чего на самом деле советская власть проводила украинизацию
Для чего на самом деле советская власть проводила украинизацию
 Просмотров: 1746
Больше всего комментируют
8
Во Львове "ЕС" и "Свобода" собрали сессию горсовета. Садовый заявляет об захвате власти
5
"Слуга народа" находится на грани раскола
5
Джей Ло похвасталась роскошными формами в топе с глубоким декольте
4
"Журю в новом телешоу" - Maruv похвасталась достижениями в России
3
ОПЗЖ таскали веревкой девушку в вышиванке и венке. В сети назвали их "долбо**ами"
Голосов: 1225
Голосование Что будете делать в карантин выходного дня?
  • То же, что и всегда. Карантин - неэффективен
  • Проведу время с пользой дома
  • Если все закрыто - буду гулять на свежем воздухе
  • Пообедаю в "Велюре" Николая Тищенко
  • Какой такой карантин выходного дня? Впервые слышу
Просмотреть