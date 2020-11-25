Языковеда приговорили к ссылке

Всеволод Ганцов разработал учение об украинских диалектах. Фото: UAHistory

25 ноября 1892 года в Чернигове родился украинский языковед и лексикограф Всеволод Ганцов.

Со школы он начал заниматься украинской и русской диалектологией и историей языка. Его 1-й научной публикацией стало "Описание говора села Патюты Козелецкого уезда Черниговской губернии".

С 1 октября 1918 года Ганцов получил командировку в Киевский университет святого Владимира с повышенной профессорской стипендией сроком на 2 года. С 21 февраля 1919 года он начал работать в Украинской академии наук как постоянный член и секретарь Комиссии по составлению академического словаря живого украинского языка. Был руководителем комиссии с июня 1920 года по август 1929 года.

С 1922-го Ганцов вошел в состав научно-исследовательской кафедры языкознания при Киевском университете как научный сотрудник. С 1925 года избран действительным членом кафедры и руководителем ее секции украинского языка. Занимался диалектологией, историей украинского языка, украинского правописания, лексикографии. В работе "Диалектологическая классификация украинских говоров" он разработал научные основы диалектологического разделения украинского языка.

Ганцов стал автором раздела "Фонетика" в проекте украинского правописания 1926 года. С 5 декабря 1927-го по 21 февраля 1929 год находился в заграничной командировке в Берлинском университете. Там познакомился с методикой организации труда по составлению лингвистического атласа немецкого языка. Виделся с украинскими эмигрантами.

21 августа 1929 года Ганцова арестовали по обвинению в причастности к фальсифицированном ГПУ "Союзу освобождения Украины". Обвинение отрицал, но был приговорен к 8 годам лишения свободы с ограничением в правах на 3 года якобы за работу на СВУ. Суд заявил, что он получал задания от эмигрантов в Берлине.

После 21 августа 1937 года Ганцова продолжали удерживать в Соловецкой тюрьме. В мае 1938 года он получил еще 8 лет исправительно-трудовых лагерей. На его ходатайства не отвечали.

Всеволод Ганцов вышел на свободу в декабре 1946 года. Отправился в Запорожскую область, где в Обиточненском агрономическом техникуме работала его сестра и где жила 80-летняя мать. Благодаря поддержке других языковедов он получил должность внештатного сотрудника Института русского языка АН СССР в секторе "Словаря языка А. С. Пушкина". В декабре 1949 года Ганцова снова арестовали и бросили за решетку во Владимирскою следственную тюрьму. Его объявили социально опасным элементом и сослали в деревню Караул Усть-Енисейского района Таймырского национального округа.

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Осенью 1956 года языковед смог вернуться в Украину. Постоянно жил в Чернигове. Его научные достижения признавали ученые, но власть не давала ему реабилитацию. Он писал письма к руководителям СССР. 1958-го Ганцова реабилитировали и назначили пенсию в 52 рубля. Учли только работу бухгалтера на севере.

Всеволод Ганцов умер 5 октября 1979 в Чернигове.

Ученый Иван Огиенко призвал священников читать Евангелие на украинском языке 24 сентября 1919-го. Обращение стало одним из первых после назначения его на должность министра культов УНР. В те времена украинцы пытались создать независимую от России поместную церковь.