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понедельник, 28 октября 2019 11:49

Украинские воины заняли стратегические высоты

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Украинские воины заняли стратегические высоты
Украинские воины выбили русских из карпатских стратегических высот Фото: vgolos.com.ua

Украинские сечевые стрельцы победили российские войска на горе Ключ 28 октября 1914-го. Битва состоялась недалеко от города Сколе - теперь Львовской области в ходе жестокой борьбы за карпатские перевалы времен Первой мировой войны.

Московские войска, усиленные казачьими конными дивизиями, планировали уничтожить 55-ю Австро-венгерскую дивизию. В ее составе находились и украинцы. Избежать окружения стало возможным благодаря восстановлению контроля над стратегическими высотами - горой Комарницкий и горой Ключ.

Задачу по захвату высоты Ключ получили сечевые стрельцы под командованием сотника Владимира Сроковского. Бой длился всего 15 минут, однако украинцам удалось выбить московитов с их позиций. По воспоминаниям очевидца событий "москали выскочили из окопов и наставили штыки, но стрелки в одно мгновение прикладами винтовок разбили им головы". Сами же украинские стрельцы были вооружении винтовками системы Верндля. Их сняли с вооружения австрийской армии еще в 1886-м и передали украинцам из-за недостатка новеньких Steyr Mannlicher.

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В ходе боя погибло 13 стрелков, 14 были ранены. Много московитов уничтожили, остальных взяли в плен.

За 2 дня до событий на Ключе сотни Василия Дидушка и Романа Дудинского захватили гору Комарницкий. Но удержать ее удалось только 3-е суток.

Легион Украинских Сечевых Стрельцов сформировали из украинских добровольцев 6 августа 1914-го. Военное формирование выступило на стороне Австро-Венгерской империи в Первой мировой войне.

На призыв межпартийной организации в Западной Украине - Главной Украинской Рады, возглавляемой Костем Левицким, откликнулось 28 тыс. добровольцев.

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Дата
28
октября

Украинские воины заняли стратегические высоты

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