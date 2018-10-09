Известных украинцев расстреляли в российском лагере

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Вследствие спецоперации чекистов осенью 1937 потерялся следует почти двух сотен украинских выдающихся деятелей. В истории те события получили название "расстрелянного возрождения". Тройками НКВД в Сандармоха приговорены к расстрелу 1116 человек за период с 9 по 14 октября 1937 года.

Расстреляли выдающихся мастеров культуры, ученых, военных, государственных деятелей, священнослужителей из стран, оккупированных СССР, 198 человек - выходцы из Украины. Среди них - режиссер Лесь Курбас, драматург Николай Кулиш, поэт Николай Зеров, детский писатель Марк Вороной, писатель Валерьян Пидмогильный, профессор-историк Александр Бадан-Яворенко, племянник Михаила Грушевского, историк Сергей Грушевский, основатель УАПЦ Владимир Чеховский, министр образования УНР Антон Крушельницкий и многие другие.

Исследователи предполагают, что расстрел выдающихся украинский Иосиф Сталин приурочил к 20-й годовщине Октябрьской революции, пишет сайт disted.edu.

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5 августа 1937-го считают началом так называемого Большого террора, во время которого в 1937-1939 годах в СССР арестован не менее 1700000 человек. Более 700 тыс. Из них были казнены. Именно с тех пор начали работать "тройки" - внесудебные органы, приговаривали к расстрелу и высылки. Под репрессии попали "кулаки", "уголовники", "контрреволюционеры" разных оттенков, "повстанцы", "церковники", "шпионы", "троцкисты", "диверсанты", "вредители", "буржуазные националисты" - то есть и украинская интеллигенция , которая, по определению Сталина, "не заслуживала доверия".