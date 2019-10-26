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воскресенье, 27 октября 2019 09:15

Открыли первую станцию ​​крупнейшего метрополитена в мире
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В Нью-Йорке открыли первую подземную станцию ​​метрополитена City Hall 27 октября 1904 года. На церемонии открытия тогдашний мэр города Джордж Макклелан вел поезд собственными руками.

Gazeta.ua предлагает пересмотреть раритетные фотографии, сделанные во время строительства в 1901-1904 годах.

Первые подземные линии метро в Нью-Йорке строили в 1901-1904 годах
Фото: digitalcollections.nypl.org
Первые подземные линии метро в Нью-Йорке строили в 1901-1904 годах
Первые подземные линии метро в Нью-Йорке строили в 1901-1904 годах
Первые подземные линии метро в Нью-Йорке строили в 1901-1904 годах
Первые подземные линии метро в Нью-Йорке строили в 1901-1904 годах

Для доставки денег от выручки за продажу билетов в 1905-м запустили специальный денежный поезд. Именно в Нью-Йоркском метрополитене наняли первую женщину водителя - 1917-го.

Сейчас метрополитен Нью-Йорка самый большой в мире по протяженности линий. Имеет 469 станций и 1056 км путей. Метрополитен работает круглосуточно. Ежедневный пассажиропоток около 5,2 млн в будни и 3 млн - в выходные.

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Станция City Hall закрыта для пассажиров и используется только для разворота поездов маршрута № 6, в которых конечная остановка на станции Brooklyn Bridge.

Gazeta.ua предлагает посмотреть фотографии, сделанные Центральной Америке - на территории современной Гватемалы. Фото датируются 1910-1920-ми годами. Хранятся в Библиотеке Конгресса США.

На фото есть дети, которые курят сигары. Именно с Гватемалой историки связываю появление сигар. Там нашли сосуд с изображением мужчины, который курит табачные листья, перевязанные нитью.

Автор: Татьяна Яцечко-Блаженко
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