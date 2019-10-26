Открыли первую станцию ​​крупнейшего метрополитена в мире

В Нью-Йорке открыли первую подземную станцию метрополитена City Hall 27 октября 1904 года. На церемонии открытия тогдашний мэр города Джордж Макклелан вел поезд собственными руками.
Gazeta.ua предлагает пересмотреть раритетные фотографии, сделанные во время строительства в 1901-1904 годах.
Для доставки денег от выручки за продажу билетов в 1905-м запустили специальный денежный поезд. Именно в Нью-Йоркском метрополитене наняли первую женщину водителя - 1917-го.
Сейчас метрополитен Нью-Йорка самый большой в мире по протяженности линий. Имеет 469 станций и 1056 км путей. Метрополитен работает круглосуточно. Ежедневный пассажиропоток около 5,2 млн в будни и 3 млн - в выходные.
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Станция City Hall закрыта для пассажиров и используется только для разворота поездов маршрута № 6, в которых конечная остановка на станции Brooklyn Bridge.
Gazeta.ua предлагает посмотреть фотографии, сделанные Центральной Америке - на территории современной Гватемалы. Фото датируются 1910-1920-ми годами. Хранятся в Библиотеке Конгресса США.
На фото есть дети, которые курят сигары. Именно с Гватемалой историки связываю появление сигар. Там нашли сосуд с изображением мужчины, который курит табачные листья, перевязанные нитью.
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