Отменили оплату за обучение старшеклассников

Картина "Школьники" (1967) американского художника Нормана Роквелла изображает процесс обучения в СССР. фото https://sanseverything.wordpress.com

Плату за обучение в старших классах средних школ в СССР отменили 10 мая 1956-го. Последние 16 лет в Советском союзе в старших классах было платное обучение.

Оплату за обучение в школе старшеклассников ввелы 26 октября 1940-го. Размер годовой оплаты составлял 200 рублей - в столичных школах. 150 рублей стоило обучения за год в сельских и городских. Платное было и высшее образование. Год институтского обучения стоил 400 рублей в Москве, Ленинграде и столицах союзных республик. В других городах дешевле. Введение платы для многих советских граждан закрыло возможность продолжить образование после 7 класса.

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Количество выпускников средних школ за 8-10 классы сократилось в несколько раз. Выпускников высших учебных заведений в стало меньше вдвое. После отмены платы за два года в СССР было 29 политехнических институтов, 30 машиностроительных, 27 гражданского строительства, 7 авиационных, 27 горно-металлургических, 18 транспортных, 15 электротехнических и институтов связи, 13 рыбной и пищевой промышленности, 10 инженерно-химических, 2 метеоролого- гидротехнических и 2 кораблестроительных институтов.

20 декабря 1868 во Львове ученые и художники основали общество "Просвита" имени Тараса Шевченко. Организаторы употребляли чистую народный язык и пытались внедрять ее в прессу и театр, школу и науку.