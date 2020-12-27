Как туристы обживали городок в Карпатах - раритетные фото

Опубликовали старые фото города Хуст на Закарпатье.
Фотографии выложили в сообществе "Туристика Закарпатье" в Facebook.
В 1920-1940-х годах Хуст стал популярным туристическим местом. О нем писали в тогдашних путеводителях. Символом города называли руины средневекового замка;
На фото попали жители города и туристы. Путешественников звали на купание в реках Рика и Тиса, на музыкальные выступления в отеле "Коруна" и на прогулки по городу.
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В городе начинались туристические пути в Карпаты.
Показали фотографии Южно-Русского металлургического завода в селе Каменское Екатеринославской губернии - теперь Днепропетровской области. Завод начали строить 1887 усилиями Южно-Русского Днепровского металлургического общества.
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