Как туристы обживали городок в Карпатах - раритетные фото

Фото: goloskarpat.info

Опубликовали старые фото города Хуст на Закарпатье.

Фотографии выложили в сообществе "Туристика Закарпатье" в Facebook.

В 1920-1940-х годах Хуст стал популярным туристическим местом. О нем писали в тогдашних путеводителях. Символом города называли руины средневекового замка;

На фото попали жители города и туристы. Путешественников звали на купание в реках Рика и Тиса, на музыкальные выступления в отеле "Коруна" и на прогулки по городу.

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В городе начинались туристические пути в Карпаты.

Показали фотографии Южно-Русского металлургического завода в селе Каменское Екатеринославской губернии - теперь Днепропетровской области. Завод начали строить 1887 усилиями Южно-Русского Днепровского металлургического общества.