Массажеры, сеялки, пальмы - какую рекламу публиковали в киевских газетах 120 лет назад

Фото: facebook.com/BelleEpoqueUA/

Показали, какие товары рекламировали в Киеве в 1901 году в газете "Киевлянин".

Владельцы различных фирм и производств рекламировали услуги, бытовые, сельскохозяйственные товары, средства для ухода за телом, мебель и современные технические изобретения, такие как холодильники, усовершенствованные граммофоны, печатные и швейные машинки. Фото опубликовали "Хроники Прекрасной Эпохи".

Людям советовали проверять товары и остерегаться подделок, которых, вероятно, на рынках и руках неизвестных коммивояжеров было много.

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Сначала в Киеве появилась наружная реклама. На магазинных вывесках указывали только название заведения. Впоследствии использовали ставни, на которых рисовали продукцию магазина - хлеб, колбасу, фрукты и тому подобное. Нередко такие витрины были украшены плакатами с надписями вроде: "Лучший друг желудка". На тогдашних улицах присутствовали и билборды - афишные тумбы. На них расклеивали рекламные объявления. Этим занималась специальная контора, которая называлась "Реклама". Все изменилось с появлением прессы, которая распространяла рекламу за деньги. Газеты "Киевлянин" и "Киевское слово", которые стоили 5 коп., брали с рекламодателя 40 коп. за размещения рекламы на первой полосе, 20 - на последней. Впоследствии возникли специальные издания - "Газета объявлений киевских торговых и промышленных фирм". Вся реклама проходила полицейский цензуру и велась на русском языке. Запрещалось рекламировать книги с проституцией и извращениями, средства противодействия беременности и приглашения к половой связи. Если рекламодатель хотел подать рекламу, он должен был сначала отметить заведение. Лучшим для рекламы считалось добавление на открытку иллюстрации собственного диплома и различных наград, полученных заведением.