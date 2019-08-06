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вторник, 06 августа 2019 15:00

Боржоми и средство от прыщей - как выглядела киевская реклама начала XX в.
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Как выглядела киевская реклама в начале XX в.
Фото: focus.ua
Как выглядела киевская реклама в начале XX в.
Как выглядела киевская реклама в начале XX в.
Как выглядела киевская реклама в начале XX в.
Как выглядела киевская реклама в начале XX в.

Опубликовали изображения рекламы, которую использовали в Киеве в начале XX в.

Сначала появилась наружная реклама. На магазинных вывесках указывали только название заведения. Впоследствии использовали ставни, на которых рисовали продукцию магазина - хлеб, колбасу, фрукты и тому подобное. Нередко такие витрины были украшены плакатами с надписями вроде: "Лучший друг желудка". Об этом пишет Фокус.

На тогдашних улицах присутствовали и билборды - афишные тумбы. На них расклеивали рекламные объявления. Этим занималась специальная контора, которая называлась "Реклама".

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Все изменилось с появлением прессы, которая распространяла рекламу за деньги. Газеты "Киевлянин" и "Киевское слово", которые стоили 5 коп., брали с рекламодателя 40 коп. за размещения рекламы на первой полосе, 20 - на последней. Впоследствии возникли специальные издания - "Газета объявлений киевских торговых и промышленных фирм".

Вся реклама проходила полицейский цензуру и велась на русском языке. Запрещалось рекламировать книги с проституцией и извращениями, средства противодействия беременности и приглашения к половой связи.

Если рекламодатель хотел подать рекламу, он должен был сначала отметить заведение. Лучшим для рекламы считалось добавление на открытку иллюстрации собственного диплома и различных наград, полученных заведением.

"Я любознательно присматривался к лицам людей, которые сновали по улицам, видя в каждом типичном лице украинском сознательного сына Украины, — вспоминает свой первый визит в Киев публицист Александр Лотоцкий. — Надписи на магазинах с украинскими именами так же давали мне достаточно материала для фантазирования в том же направлении. Помню, долго стоял я на Крещатике перед магазином с серебристой надписью на голубом фоне: "С. В. Кульженко", представляя себе того длинноусого украинского лавочника Кульженко, который в украинской столице — наверняка! — проникнут украинскими национальными интересами".

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