Ликвидировали объединение украинских ветеранов

Воины УПА сидят за праздничным столом в 1940-х Фото: twitter.com/EuromaidanPres

Объединение бывших воинов УПА США и Канады прекратило свое существование. Решение было принято на общем собрании организации 28 сентября в Торонто.

"Этот шаг сделан с учетом малого количества функционирующих членов. Письменный и устный опрос всех членов указал, что подавляющее большинство полностью согласилось на это и уполномочили Главную управу формально закончить существование организации", - сообщает "Український погляд".

Организацию создали в Германии после Большого рейда УПА на Запад в 1947-м. По ее инициативе издавали "Летопись УПА", опубликованную в 130 томах. Содержит материалы об освободительной борьбе украинского народа времен Второй Мировой войны и последующих событий.

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В организации отмечают, что сегодня "Летопись УПА" во Львове находится в состоянии ликвидации. Ею занимается Ликвидационная комиссия во главе с Осипом Жигаром.

Флаг Главной управы передан на хранение в Украинский документационного-исследовательский центр в Торонто.

Командир УПА Роман Шухевич приказал переформатировать боевые отряды и штабы УПА 3 сентября 1949-го. С этого времени повстанцы перешли к вооруженной борьбе в антикоммунистическом подполье. Через месяц Шухевич инициировал "Обращение воюющей Украины ко всей украинской эмиграции". Призвал ее всеми силами поддержать революционно-освободительное движение в Украине. Но попытки потерпели неудачу.