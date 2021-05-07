Что делали с шоколадом 120 лет назад

Фото: "Хроніки прекрасної епохи"

Опубликовали подборку рекламы горячего шоколада начала XX в.

Этот напиток пользовался популярностью в Европе. О нем писал доктор Роберт Кох в книге "Что мне пить?" в 1900 году, сообщают "Хроники прекрасной эпохи".

"Пить шоколад лучше всего утром за завтраком, потому что грядущий тяжелый день больше нуждается в питательном напитке, чем ночь с ее спокойствием. Движение в течение дня способствует пищеварению шоколада в желудке. Этого меньше вечером и поэтому некоторые люди плохо спят, потому что вечером напились шоколада. Шоколад нуждается в умеренном употреблении. В слабом желудке после питья шоколада легко происходит изжога и кислота. Приготовление шоколада с яйцами и молоком увеличивает его питательность, но после этого он хуже усваивается. Для пожилых людей со здоровым желудком шоколад очень хороший напиток", - писал он.

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Кох писал, что для замены чая или кофе шоколад совсем не подходит. При частом употреблении он сгущает кровь и делает ее течение медленным.

Показали, какие товары рекламировали в Киеве 1901-го в газете "Киевлянин". Владельцы различных фирм и производств рекламировали услуги, бытовые, сельскохозяйственные товары, средства для ухода за телом, мебель и современные технические изобретения.