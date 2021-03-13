Показали старинные фото самой высокой горы Украины

Фото: Fortepan / Mezey Ferenc

Показали фото самой высокой вершины Украины Говерлы 1939 года.

Через гору тогда проходила польско-венгерская граница, сообщает Fortepan.

После оккупации Карпатской Украины в марте 1939 года Польская республика и Венгрия провели границу через горы. После нападения СССР на Польшу на Говерле возникла венгерско-советская граница.

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На ретро-фотографиях можно увидеть оснащение границы, часовые вышки и метеостанцию.

В интернете опубликовали фотографии гуцулов первой четверти XX в. Фотографии сделаны Николаем Сеньковським - известным украинским фотохудожником. Он проживал в поселке Жабье на Гуцульщине, теперь Верховина с 1920-го.