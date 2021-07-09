Запретили преподавать теорию Дарвина в школах

После "Обезьяннего процесса" 1925 Джон Скоупс оставил Дейтон и больше не преподавал. Фото: https://www.flickr.com

В американском городке Дейтон 10 июля 1925-го начался суд над учителем Джоном Скоупсом известный как "Обезьяний процесс". Скоупс на своих лекциях излагал основы теории эволюции Чарльза Дарвина.

Учителя Джона Скоупса 5 мая 1925-го арестовали за преподавание на уроке биологии эволюционной теории британского ученого. Возмущенные родители подали в суд на учителя.

Христианский союз через суд запрещала в разных штатах учение об эволюции. В Теннесси выдали Закон Батлера запрещающий распространение учения. Судебный процесс над учителем журналисты называли "обезьяньим". Дело привлекло внимание всего мира. Бесплатно учителя взялся защищать известный адвокат того времени Кларенс Дарроу.

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В июле Дейтон превратился в многолюдный город. Со всей страны и из-за границы приезжали желающие послушать процесс. Д о 21 июля длился судебный процесс. В последний день рассмотрения дела Скоупса суд заседал 2 часа. Присяжные совещались по приговору всего 9 мин. Скоупса признали виновным. Судья Джон Ролстон определил ему наказание - штраф $100, около $1400 за современным курсом.

Адвокат Скоупса подал апелляцию в Верховный суд штата. Суд отклонил все пункты жалобы, но наказание уменьшил до $50. После процесса Джон Скоупс оставил Дейтон и больше не преподавал. После "обезьяний процесс" с 15 штатов только 2 - Арканзас и Миссисипи - запретили преподавание теории Дарвина в школах. Закон Батлера в штате Теннесси просуществовал до 1967-го.

1 июля 1858-го британский натуралист Чарльз Дарвин в Лондоне впервые представил свою теорию эволюции. Она описывает развитие жизненных форм путем естественного отбора. Свою теорию эволюции Дарвин сформулировал в 1844 году, но не решался ее опубликовать. Тезисы противоречили библейской теории сотворения мира. Через полтора года он написал и опубликовал книгу "Происхождение видов путем естественного отбора, или сохранение пригодных пород в борьбе за жизнь".