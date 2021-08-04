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среда, 04 августа 2021 15:03

Древние фрукты и амфоры выловили в море - им по 2,3 тыс. лет

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Древние фрукты и амфоры выловили в море - им по 2,3 тыс. лет
Пальмовые плоды и виноградные косточки прекрасно сохранились в плетеных корзинах Фото: Christoph Gerigk / Franck Goddio

В затопленных руинах древнеегипетского города Гераклион археологи обнаружили сотни артефактов, а также плетеные корзины с сохранившимися фруктами. Все находки датировали IV в. до н.э.

На протяжении веков Гераклион служил крупнейшим портом Египта в Средиземном море. Контролировал вход в страну в устьи Канопского ответвления Нила. Его величие превзошло город Александрия, основанный в 331 году до н.э. полководцем Александром Македонским. Гераклион начал уходить под воду во II в. до н.э., а через 800 лет постоянные землетрясения и приливные волны окончательно затопили город. На руины наткнулся 20 лет назад французский морской археолог Франк Годьо. По сегодняшний день он продолжает возглавлять археологические экспедиции, сообщает The Guardian.

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Годьо назвал корзины с фруктами невероятной находкой, поскольку их не трогали более 2 тыс. лет. В те времена в городе активно хозяйничали греческие купцы и наемники. Внутри корзин увидели плоды дума с пальмы Гифены фиванской, плоды африканской пальмы, которую египтяне считали священной, а также виноградные косточки. По мнению ученых, плоды сохранились из-за того, что их поместили в подземную комнату. Не исключают, что делали это в контексте погребального обряда.

Кроме фруктов, археологи нашли внутри большого кургана множество фрагментов миниатюрной древнегреческой керамики и уцелевшие амфоры, а вокруг кургана обнаружили бронзовые зеркала, статуэтки Осириса, а также золотой амулет изысканного качества.

В 2019 году археологи нашли остатки храма, золотые украшения и монеты в затонувшем древнеегипетском городе Гераклион. Его обнаружили еще в 2000-м. С тех пор ученые открывают его тайны.

Сокровища, обнаруженные в Гераклионе, датировали эпохой царя Птолемея II, который правил в 283- 246 гг. до н.э. Рядом с ними обнаружили гончарные изделия. Вместе с Гераклионом ученые исследовали подводный город Канопус в заливе Абу-Кир, неподалеку Александрии. Там тогда нашли древний строительный комплекс.

Всего за последние 15 лет археологи обнаружили 64 корабля, 700 якорей, казну золотых монет, 5-метровые статуи и руины храма бога Амона.

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