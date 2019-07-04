"У кого был хозяин Иван, тому обязательно ставили чертополох на двери"

- На Ивайла Купала мы брали кухвайку и брюки, набивали сорняком. Ставили на палку у реки. Около него гуляли, пели и играли, - рассказывает 81-летняя Елена Ананийчук из села Грабово Кодымского района Одесской области. - Я наряжалась в молодую, надевала венок на голову. А подруга - в брюки, рубашку и была за молодого. Ну и будто идем в сельсовет расписываться и пили магарыч.

Купала - самый большой праздник лета. Отмечают его в ночь на 7 июля. В древности день знаменовал космический брак солнца и земли, сочетание мужского и женского начал. С этими мотивами связаны купальские песни и ритуалы. В древние времена они были приурочены ко дню летнего солнцестояния - 22 июня. С принятием христианства на землях Киевской Руси купальские празднования постепенно подвинулись в календаре и окончательно закрепилось за днем Рождества Иоанна Крестителя.

Главный атрибут купальских обрядов - Купало - большая плетеная кукла, одетая в рубашку, фуражку и сапоги. Ему под стать могли сделать и Марину или Маринку - в плахте, украшали ее бусами из вишен.

- Когда-то мы плели большого такого Ивана Купала из зверобоя, - говорит 82-летняя Ольга Дидычук из села Пирожная Кодымского района. - Ребята рвали траву такими большими пучками, а мы брали и веревками связывали так, как крест, и он грубый выходил.

Вспоминает, что девушки несли с песнями Купала к реке, а парни пытались его у них отобрать. В конце праздника Купайла мочили в реке, потом разрывали и каждый утром нес домой клок купальского зверобоя. Разбрасывали по огороду, над огурцами и тыквами. Верили, что так будут хорошо и долго родить до осени.

В селе Боковое Любашевского района Одесской области Купала делали из чертополоха. Его устанавливали на выгоне, в центре.

- Где взойдет чертополох возле дома, я его поливаю, чтобы он рос хороший, пышный, - говорит жительница Бокового Ксения Витвицкая, 82 года. - Сходились девушки. Идем нарываем цвет и вокруг того чертополоха садимся и плетем венки.

Ее соседка 45-летняя Татьяна Мироненко и сегодня украшает купальский чертополох конфетами, баранками, лентами и букетиками цветов.

- У кого был хозяин Иван, тому обязательно ставили чертополох на дверях. У меня отца так звали, то раз такого чертополоха поставили, что утром и дверь не могли открыть, - рассказывает женщина об обычае приветствовать в этот день именинников.

В других селах делали Купала из крапивы. Еще бывало, в центре площади устанавливали срубленное деревце березы, сосны, клена, ивы или вишни. Исследователи предполагают, что в древности они олицетворяли мировую ось или мировое дерево, которое объединяло небо, землю и подземелье. Граница между ними в купальскую ночь исчезает.

- Говорят, что на Ивана Купала цветет папоротник. Как кто его увидит, то будет счастлив всю жизнь. Но я так ни разу и не видела, - рассказывает Елена Ананийчук. - Цвет папоротника дарит человеку счастье, деньги и успех на всю жизнь.

Верили, кто увидел цвет папоротника, тот будет понимать язык животных и птиц, читать мысли других людей.

- Ноччу и цветок папоротника цветет, в лесу. То надо туда идти самому, а это не приветствовалось, потому что сильно там пугает то, - рассказывает Ольга Дидычук. - Еще говорили, что можно найти сокровища. Но они могут быть заклятые. Кто будет копать яму, того может присыпать землей. Или потом произойти с человеком несчастье.

В купальскую ночь опасными становятся ведьмы. Они превращаются в черную кошку, выдаивают у коров молоко, вредят людям и пугают детей.

- Они на Купала тоже купаются, но не в реке. Под утро голыми обливаются водой у колодца, - рассказывает Татьяна Мироненко.

Чтобы уберечь скот от ведьм, советуют в порог хлева воткнуть серп или косу, обсыпать двор освященным маком, коровам на рога и хвосты завязать красные нити.

Считали, если пересыпать дорогу семенами льна или конопли, то ведьма не сможет перейти ее.

66-летний Владимир Побережный из села Грабово Кодымского района Одесской области говорит, что в его молодости девушки на купальский праздник одевались в длинные белые "гребенные" рубашки из самотканого полотна, распускали косы и с песнями ходили вокруг купальского огня. Ребята всю ночь прыгали через огонь, пытаясь перепрыгнуть выше пламени.

- Когда-то там стояла такая здоровая колыбель и всю ночь колыхались. Была и качеля такая, которая крутилась. Какой-то мужчина отвечал за то и брал плату, чаще всего - яйцами, - говорит Владимир Побережный.

Елена Ананийчук вспоминает, что веселились до утра. На рассвете чучело Купалы сжигали, и все обязательно должны были искупаться.

- На реке у нас стояла мельница с колесом, то там купались. Делали это голыми - чтобы быть здоровыми, - добавляет Ананийчук.

Переплыгування через костер, купание и качание в древности символизировали очищение тремя элементами стихий - огня, воды и воздуха.

Венок бросают на бахчу

- Помню, с подругами запустили на Купала венки на пруд. У одной венок поплыл не как у всех - в сторону Одессы. Она вышла замуж и сейчас там живет, - рассказывает Ксения Витвицкая из села Боковое Любашевского района Одесской области. - А я бросила - покрутился и вернулся назад. Так и получилось, с первым мужем разошлась, вернулась домой и с дедом своим прожила 44 года.

На купальских венках девушки гадали на будущую судьбу. В полночь их надо было снять с головы и пустить на воду. Иногда в венок вонзали зажженную свечу, приговаривали "плыви венок по воде, плывет судьба за тобой". Течение реки, освященной пламенем свечей, придавало ритуалу гадания торжества и таинственности.

- Купальский венок - хороший оберег от ведьм, - говорит Татьяна Мироненко из Бокового. - Их плетут перед гуляниями девушки из цветов и трав. Затем приносят домой и цепляют в сарае. Еще венки бросают на бахчу, чтобы хорошо родили арбузы и дыни. Защищают усадьбу от града и бури.

На Купала венками украшали столбы у колодцев. Оплетали край колодца. Верили, что в купальскую ночь такой венок защищает колодец от ведьм, а вынесенный утром на поле или огород способствует дождям, сохранению влаги в земле и хорошим урожаям.