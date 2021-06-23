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воскресенье, 27 июня 2021 11:10

Кучма выбирал между планами "пираньи" и "акулы". Какие подковерные игры сопровождали принятие Конституции 1996-го

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В понедельник, 28 июня, Украина будет отмечать День Конституции. В 2021-ом документу исполняется 25 лет.

В ночь на 28 июня 1996 года народные депутаты работали непрерывно почти сутки. Статьи для обсуждения с трибуны Верховной Рады зачитывал депутат Михаил Сирота. Его позже называли отцом Конституции.

В зале заседаний шла острая борьба между коммунистами и представителями других политических сил. По каждому спорному вопросу вынуждены были искать компромиссы. "За" Конституцию проголосовали 315 депутатов из 450.

В 1997 году начали отмечать День Конституции. Это единственный праздник, закрепленный в статье 161-й Конституции. В этот день улицы городов украшают национальными флагами, проводят торжественные собрания.

Автор: УКРІНФОРМ
  Народные депутаты держат Михаила Сироту, соавтора Конституции Украины, возле здания Верховной Рады 28 июня 1996 года. После непрерывной работы в течение суток, утром того дня приняли Основной закон государства. Михаил Сирота всю ночь читал вслух каждую статью документа. Погиб 25 август 2008-го в автомобильной аварии близ города Узин Киевской области
Народные депутаты держат Михаила Сироту, соавтора Конституции Украины, возле здания Верховной Рады 28 июня 1996 года. После непрерывной работы в течение суток, утром того дня приняли Основной закон государства. Михаил Сирота всю ночь читал вслух каждую статью документа. Погиб 25 август 2008-го в автомобильной аварии близ города Узин Киевской области

- Конституцию могли принять раньше, если бы в начале 1992-го Верховная Рада самораспустилась и провели парламентские выборы на многопартийной основе. Так сделали страны Балтии, - говорит публицист 64-летний Сергей Грабовский. - На компартию действовал запрет. И по социологическим опросам, тогда в Верховную Раду проходили Рух, Украинская республиканская партия, Партия зеленых и соцпартия. Кравчук спрашивал лидеров демократических сил - Драча и Павлычко, не нужно ли провести досрочные выборы. Они ответили: "Нет, мы еще поработаем".

Обсуждение проекта и принципов построения новой Конституции продолжалось с 1990 до 1996 года. Привлекали к процессу всех желающих граждан.

- Работа над Конституцией проходила на позитиве. Собрали авторитетную комиссию, - продолжает Грабовский. - Большой вклад внес первый председатель Конституционного суда Леонид Юзьков. Некоторые основные положения в документе принадлежат именно ему. Например, написали "украинский народ". А не "народ Украины", как сейчас стало модно.

Администрация президента подсовывала Леониду Кучме идею калькировать Конституцию с российской или белорусской. У них был двухпалатный парламент и едва не диктаторские полномочия гаранта

Работа над Конституцией растянулась надолго. Дошло до того, что президент Леонид Кучма "закрыл" депутатов в Верховной Раде и с помощью ультиматума заставил их принять Основной закон. Что помогло выйти из затруднительного положения?

- В 1995 году Кучма заключил с большинством Верховной Рады конституционный договор. Он не имел полной легитимности, потому что за него не проголосовало конституционное большинство. Зато успокоил политические страсти и открыл возможности для спокойной работы над проектом Конституции.

В июне следующего года процесс затормозился. Ни один из вариантов не имел достаточной поддержки. Администрация президента во главе с Дмитрием Табачником подсовывала Леониду Кучме идею калькировать Конституцию с российской или белорусской. У них был двухпалатный парламент и едва не диктаторские полномочия гаранта - суперпрезидентская республика. Указы главы государства имели уровень законов.

Кучма вынес на всенародный референдум проект "cуперпрезидентской Конституции". Депутаты активизировались и решение конституционного кризиса ускорилось. Важную роль сыграла фракция Народного руха и Вячеслав Чорновил. Имел договоренность с Кучмой, что Рух будет валить все конституционные проекты и поддержит Кучму в обмен на определенные преференции. Чорновил договорился с лидерами коммунистов Петром Симоненко и социалистов Александром Морозом. Так в конституционную ночь собралось большинство за компромиссный проект Конституции - несравненно лучший, чем скалькированный из российских источников. Тогда даже Кучма обрадовался, что уладил конфликты со всеми политическими силами.

Насколько тот компромисс был полезен для утверждения государственности Украины?

- Конституция дала нужные положения о демократии, выборности и подотчетности власти, ее распределении. Заложила перспективы реформ, основы прав человека и правового государства. Перелицованную десятки раз советскую конституцию никто не знал, и она не имела никакого авторитета. А новую Конституцию уважали. Если и нарушали, то осторожно.

Это был сильный шаг вперед. Но мало сделать более-менее действенную Конституцию. Она должна войти в общественное пространство. Стать регулятором общественной, политической, экономической, культурной жизни. С этим было сложнее.

Чорновил договорился с лидерами коммунистов Петром Симоненко и социалистов Александром Морозом

Параллельно с принятием Конституции в Украине усилиями Кучмы и его окружения целенаправленно начал формироваться олигархический строй. Еще будучи премьером в 1992-1993 годах, участвовал в обсуждении путей приватизации государственной собственности и создании дееспособного частного сектора. Считали, что только он будет эффективен для развития экономики. Но это не так. Не подходит для общества, где нет привычки к частному владению и уважения к нему.

Кучме подали план "пираньи" и план "акулы". Первый предусматривал большое количество мелких предпринимателей, которые покромсают государственную собственность и на ее основе разжиреют. А второй - когда то же самое сделают несколько десятков владельцев. Его и приняли. Появились люди, которые сочетали в себе роли политика, хозяина политической силы, крупного предпринимателя с банковскими ресурсами и медиавладельца. Успех олигарха зависел от отношений с президентом и его администрацией.

В Конституции нет ничего об олигархах, но посмотрите на их влияние. Там много хороших слов о том, что собственность обязывает, но к чему - каждый трактовал по-своему.

Какое тогда было назначение Конституции? Выполнила ли она его?

- Распространена была идея введения определенных правил, одинаковых для всех. Быстро грубая политическая реальность начала сравнивать значение Конституции и общественного договора.

В конце 1997 года Верховная Рада приняла избирательный закон на партийной основе, где от кандидатов в депутаты требовалось владение государственным языком. Это же логично. Но Кучма наложил вето. Не последним фактором было то, что нужные ему люди украинском не владели. Вели игры вроде с соблюдением Конституции, но на самом деле с уходом от ее духа.

В Конституции нет ничего об олигархах, но посмотрите на их влияние

После того, как Конституцию в 2004 году существенно изменили, начался цирк. В Конституционный суд обращались группы депутатов, чтобы отменить изменения. Им отвечали, что все нормально и хода назад нет. Новые положения уже вошли в законодательство. В 2010-ом пришел к власти Янукович и произошел настоящий конституционный переворот. Сначала создали незаконное правительство Азарова, а затем нажали на КС и вернули старый вариант Конституции.

В 2000 году состоялся референдум, который должен был внести изменения в Конституцию - усилить полномочия президента, уменьшить состав до 300 депутатов, ограничить депутатскую неприкосновенность. Почему результаты референдума не реализовали?

- Проходил он незаконно. На основе документов одной из инициативных групп во Львове, которая собирала подписи в поддержку референдума, доказали их фальшивость. По общему числу подписей, то ученый Максим Стриха показал: чтобы получить такое количество подписей, каждому активисту нужно было круглосуточно принимать людей через каждые 26 секунд. Старший сын учился в школе, и в последний вечер сбора подписей всех родителей с паспортами вызвала классная руководительница. Подписывали один за всех членов семьи. Говорил другим родителям, что это криминал, но никто не слушал. Сама же учительница имела гражданство Российской Федерации.

Дискредитировали понятие референдума, идеи народовластия и волеизъявления. Это серьезный инструмент. В 2000 году Верховной Раде не хватило четырех голосов, чтобы сделать фальсификат правомочным.

С увеличением полномочий президента понятно. Всегда возникал вопрос, почему именно 300 депутатов. Похоже на 300 спартанцев. Цифру взяли с потолка. В 1918 году в Центральной Раде УНР действовали умнее. В Конституции, которая не вступила в силу, вывели формулу: один депутат от 100 тысяч избирателей. Она действенна. 450 депутатов взялось от количества стульев в зале заседаний еще с советских времен. Сидений было 446, а затем добавили еще четыре. В 2000-м хотели 300 депутатов, чтобы олигархам было легче скупать их.

Конституция подходит для нынешних реалий или надо думать над ее заменой?

- Дело не в тексте Конституции, а в ее соблюдении. Статья 106 пункт 28 позволяет президенту создать в пределах средств госбюджета консультативные, совещательные и другие органы и службы. Мы же имеем полновластный Офис президента. Его руководитель Андрей Ермак беседует с послами, кто-то оттуда даже награды вручал. Офис ведет себя как управленческая структура, хотя его полномочий в Конституции нет. Может заниматься только советами и написанием инструкций, а не представлять Украину на международной и внутренней арене. Этот вопрос не стоял так остро даже во времена Януковича. Зато у президента есть Совет национальной безопасности и обороны - серьезная структура. Ее функции записаны в Конституции. Управлять президент должен только через нее.

450 депутатов взялось от количества стульев в зале заседаний еще с советских времен. Сидений было 446, а затем добавили еще четыре

Конституцией пренебрегают все, начиная от главы государства. И это печально. Если принимать лучший Основной закон, нужна политическая элита. Без нее даже идеальное устройство работать не будет.

После Второй мировой войны американцы написали замечательную конституцию для Японии. 10 лет местная полиция была вооружена деревянными дубинками. В государстве стояла американская армия, которая следила за соблюдением документа. Япония прошла критический период и вошла в нормальное развитие.

Поэтому нужен переходный период, который будет регламентироваться элитой, имеющей внутреннюю добропорядочность. Где-то лет на 10-15. Без этого что ни делай, как ни выписывай, а оно работать не будет.

С момента принятия Конституции прошло 25 лет. Как за это время изменились украинцы?

- Тогда политическое сознание активной части населения было выше. Сейчас активные люди в значительной степени уехали на заработки за границу, ведь чувствуют ответственность за семьи. Едут, чтобы заработать, прокормить и обеспечить нормальную жизнь. Часть воевали или воюют на Донбассе.

Нужен переходный период, который будет регламентироваться элитой, имеющей внутреннюю добропорядочность. Где-то лет на 10-15

С другой стороны, выросло новое поколение. Оно не знает всего того, что было. Такой уровень нашего образования. Требуется достаточное количество активных граждан. Для большинства общества Конституция должна стать чем-то важным в жизни.

Большинство граждан не знает, о чем говорится в Конституции Украины, по данным социологических опросов. Лишь 10% украинский знают о своих правах, закрепленные в основном законе государства.

По случаю 25-летия со дня принятия Конституции Украины министерство культуры и информационной политики выпустило проморолик, где вспоминают базовые права и свободы граждан нашей страны.

Автор: Михаил ТАНАСИЙЧУК
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